Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 'İl Koordinasyon Kurulu' Toplantısı

Hakkari'de 'İl Koordinasyon Kurulu' Toplantısı

1 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığında 2019 yılı 1. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Hakkari'de 'İl Koordinasyon Kurulu' Toplantısı, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığında 2019 yılı 1. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, ilçe kaymakamları, belde başkanları ile kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı. Vali Akbıyık, 2018 yılı 1. dönem il koordinasyon kurulu toplantısında gündeme alınan ve yapılan çalışmalar ve çözüm önerileri ile 2019 yılı 1. dönem il koordinasyon kurulu toplantısına kadar neler yapıldığı hakkında bilgiler verdi.

Yeni yapılacak projeler, yatırımlar ve 2018 yılında bitirilemeyen yatırımların da ele alındığı toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:45 Kaynak: İHA

Cüneyt Epcim, Hakkari, Politika
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