Hakkari'de Kadın Girişimciler Kooperatif Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hakkari'de Kadın Girişimciler Kooperatif Kurdu

Hakkari\'de Kadın Girişimciler Kooperatif Kurdu
14.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın emeğini üretime dönüştüren Yaşam Çemberi Kooperatifi, Hakkari'de kuruldu.

Hakkari'de kadın emeğini üretime dönüştürmek ve girişimciliği desteklemek amacıyla "Yaşam Çemberi Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi" kuruldu.

Kentte kadınların el emeğini öne çıkarmak, sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmayı hedefleyen 10 girişimci kadın, kurdukları kooperatif bünyesinde üretime yönelik çalışma yürütmeyi planlıyor.

Kooperatif Başkanlığını yürüten Ziraat Mühendisi Ayfer Önal, kararlılık ve dayanışma ruhuyla bir araya gelip kooperatifleştiklerini söyledi.

İstihdama ve kadınların aile ekonomilerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Önal, "Kooperatif bünyesinde kadın emeğine dayalı çeşitli üretim alanlarında çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Kooperatif, yalnızca ekonomik bir girişim olmanın ötesinde kadınların sosyalleştiği, bilgi ve deneyimlerini paylaştığı, birlikte güçlendiği bir yaşam alanı olma özelliği taşıyor." dedi.

Önal ile yönetim kurulu üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş'ı ziyaret ederek, kooperatifin hedefleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Taş ise kadın girişimciliğinin önemine değinerek, kadınların üretimde ve ekonomide daha fazla yer almasının kent için kazanım olduğu aktardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hakkari, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Kadın Girişimciler Kooperatif Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:43:18. #7.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de Kadın Girişimciler Kooperatif Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.