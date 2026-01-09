Hakkari\'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde kar etkili oldu.
İlçede soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.
Kar nedeniyle Şemdinli-Derecik kara yolu, Ortaklar köyü mevkisinde kısa süre ulaşıma kapandı.
Karla mücadele çalışmalarının devam ettiği ilçede, yetkililer sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyardı.
