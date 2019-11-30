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Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

6 saat önce

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi, System.String[]

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derecik ilçesinin Ortaklar köyü kırsal alanında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında teröristlere ait, 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 7 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 180 mermi, 1 roketatar, 1 roketatar mühimmatı,1 sevk fişeği, 1 el telsizi, 876 doçka mermisi ele geçirdi.Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:44 Kaynak: DHA
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