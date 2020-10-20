Hakkari Valisi Akbıyık, sınırdaki güvenlik duvarı ve yolları inceledi - Son Dakika

Hakkari Valisi Akbıyık, sınırdaki güvenlik duvarı ve yolları inceledi

20.10.2020 20:43
Hakkari Valisi Akbıyık, sınırdaki güvenlik duvarı ve yolları inceledi, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesindeki İran sınırında yapımı süren güvenlik duvarı ve yollarda incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesindeki İran sınırında yapımı süren güvenlik duvarı ve yollarda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Esendere 1'inci Hudut Tabur Komutanlığını ve Susuzkeklik Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek askerlere başarı diledi.

Ardından sınırdaki güvenlik yolları ve güvenlik duvarı çalışmalarını da inceleyen Vali Akbıyık, ilgililerden bilgi aldı.

Akbıyık'a ziyaretlerinde, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz eşlik etti.

Yüksekova, Esendere, Hakkari, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Akbıyık, sınırdaki güvenlik duvarı ve yolları inceledi - Son Dakika

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