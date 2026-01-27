Hakkarili Mühendis Kilimanjaro Zirvesine Tırmandı - Son Dakika
Hakkarili Mühendis Kilimanjaro Zirvesine Tırmandı

27.01.2026 15:49
Dr. İrfan Aksu, Kilimanjaro'da 3 günde zirve yaparak aynı gün iniş gerçekleştirdi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de inşaat yüksek mühendisi kimliğiyle bilinen Dr. İrfan Aksu, Mount Kilimanjaro'da 3 gün gibi kısa bir sürede zirveye ulaşarak, aynı gün kamp yapmadan park çıkışına iniş gerçekleştirdi.

Dr. İrfan Aksu ve Godwin Naftal tarafından, 21-24 Ocak 2026 tarihleri arasında Tanzanya'da bulunan Mount Kilimanjaro (5.895 m) zirvesine yönelik gerçekleştirilen tırmanış; yüksek irtifa şartlarında hızlı tırmanış ve aynı gün tam iniş içeren, ileri seviye planlama, saha deneyimi ve disiplinli risk yönetimi gerektiren nitelikli bir dağcılık uygulaması olarak kayda geçti. Açıklamalarda bulunan Dr. İrfan Aksu, "Zirve atağı, 24 Ocak 2026 tarihinde saat 01.00'de 4.720 metre (Kibo Camp) seviyesinden başlatıp saat 06.00'da Uhuru Peak'e ulaşmıştım. Zirvede gereksiz bekleme yapılmaksızın, sağlık ve güvenlik önceliği esas alınarak aynı gün doğrudan park çıkışına iniş gerçekleştirdim ve faaliyeti saat 21.00'de sorunsuz şekilde tamamladım. Kilimanjaro Ulusal Parkı ve literatürde yer alan faaliyet kayıtları incelendiğinde; 3 gün içinde zirve yapılarak, aynı gün kamp yapılmaksızın doğrudan park çıkışına inilen faaliyetler son derece sınırlıdır. Bu yönüyle gerçekleştirilen çalışma; ileri seviye fiziksel kapasite, saha tecrübesi ve risk farkındalığı gerektiren nadir uygulamalar arasında yer almaktadır. Faaliyet süresince herhangi bir sağlık problemi yaşanmamış, planlanan hedefler güvenli biçimde gerçekleştirilmiştir. Yıllar boyunca Hakkari'nin altyapı ve yol yapım projelerinde aktif görev aldım. Hakkari'nin ekolojisini, dağlarını ve sürdürülebilir turizm vizyonunu uluslararası platformlarda tanıttım. Hakkari Cilo Dağcılık bayrağını ve 'Hakkari Ekoturizm' kitabını, dünyanın bağımsız en yüksek dağı olan Kilimanjaro zirvesine taşıdım" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

