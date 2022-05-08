Hakkında haber alınamayan adam, evinin terasında 21 yerinden bıçaklanmış olarak bulundu - Son Dakika
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Hakkında haber alınamayan adam, evinin terasında 21 yerinden bıçaklanmış olarak bulundu

08.05.2022 15:04

Şişli'de yaşayan 38 yaşındaki Cenk Çağın Ünlü, evinin terasında 21 bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak bulundu. Ünlü, Gölcük'te toprağa verildi.

Feriköy Paşa Mahallesi Kurşun Sokak'ta, geçen Cuma günü edinilen bilgiye göre, bir firmada satış temsilcisi olarak çalıştığı öğrenilen Cenk Çağın Ünlü'nün, işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı.

21 KEZ BIÇAKLANMIŞ

Ünlü'nün telefona cevap vermemesi üzerine polise haber verildi. Polis, kontrol amacıyla Cenk Çağın Ünlü'nün oturduğu binaya gitti. Daire ziline basılmasına rağmen kapıyı açan olmayınca çilingir çağrıldı. Çilingirin kapıyı açmasıyla içeri giren polis, teras katına çıktığında Ünlü'yü kan gölü içinde hareketsiz şekilde buldu. Yapılan incelemede Cenk Çağın Ünlü'nün, vücudunun çeşitli yerlerinden 21 kez bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

BİR KİŞİ EVDEN VALİZLE ÇIKMIŞ

Çevredeki kamera görüntülerini incelemeye alan polis, Ünlü'nün yakınları, arkadaşları ve komşularının da bilgisine başvurdu. Bir görgü tanığı polise, Ramazan Bayramı'nda bir kişinin evden elinde bir valizle çıktığını gördüğünü söyledi.

Polisin incelemelerinin ardından Ünlü'nün cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanması sonrası cesedi ailesine teslim edilen Cenk Çağın Ünlü, dün Gölcük'te toprağa verildi.

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Feriköy, Gölcük, Polis, Cuma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakkında haber alınamayan adam, evinin terasında 21 yerinden bıçaklanmış olarak bulundu - Son Dakika


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