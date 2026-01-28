Haldun Dormen'in Hisseli Harikalar Kumpanyası'na Ödüller Yağdı - Son Dakika
Haldun Dormen'in Hisseli Harikalar Kumpanyası'na Ödüller Yağdı

28.01.2026 14:50
97 yaşındaki Haldun Dormen'in prodüksiyonu, birçok ödül kazanarak tiyatroda iz bırakıyor.

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen'in son prodüksiyonu olan Hisseli Harikalar Kumpanyası, Sahne Tozu Tiyatrosu çatısı altında sahnedeki yolculuğunu başarıyla sürdürüyor.

97 yaşında, böylesine büyük ölçekli bir müzikal prodüksiyonu yöneterek tiyatro tarihinde ender rastlanan bir başarıya imza atan Haldun Dormen, üretkenliği ve sahneye duyduğu tutku ile ardında güçlü bir miras bıraktı. Dormen ekolünü bugün Sahne Tozu Tiyatrosu'nda yaşatmaya devam eden tiyatronun kurucusu ve genel sanat yönetmeni Çağlar İşgören, bu prodüksiyonla ustasının vizyonunu sahneye taşımayı sürdürüyor.

Hisseli Harikalar Kumpanyası ödüllerle taçlanıyor

Hisseli Harikalar Kumpanyası, Haldun Dormen hayattayken önemli ödüllere layık görüldü. Yapım, İzmir'in Enleri Ödül Töreni'nde Yılın Projesi seçilirken, Topluma Merhaba Ödülleri'nde Yılın En İyi Prodüksiyonu ödülünü kazandı. Ayrıca İz Bırakanlar Ödül Töreni'nde Yılın En İyi Prodüksiyonu ödülüne; 97 yaşındaki ustanın yönetmenliğinde yeniden sahneye taşınması, seyirci rekorları kırması ve tiyatroya kattığı değer nedeniyle layık görüldü. Ödül kararı alındığında hayatta olan, ancak yakın zamanda yaşamını yitiren Haldun Dormen, törende saygı ve özlemle anılacak.

11. Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında, Sahne Tozu Tiyatrosu yapımı olan ve Haldun Dormen'in rejisini üstlendiği Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikali, sanatsal başarısı nedeniyle "Yılın Müzikal Oyunu" ödülünü almaya hak kazandı.

Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, Haldun Dormen için yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ustaların ustası, sanat danışmanımız, can yoldaşımız; gerçek bir efsane olarak her daim bizimle yaşayacak ve yaşatılacaksın. Sevgi, saygı ve minnetle"

Sahne Tozu Tiyatrosu, yalnızca Hisseli Harikalar Kumpanyası ve kazandığı ödüllerle değil Haldun Dormen'in tiyatroya adanmış ömrünün, disiplininin ve estetik anlayışının yaşayan bir temsilcisi olarak, ustasının mirasını geleceğe taşımaya devam ediyor.

Ödüller ise şöyle:

İzmir'in Enleri Ödül Töreni - Yılın Projesi

Topluma Merhaba Ödülleri - Yılın En İyi Prodüksiyonu

İz Bırakanlar Ödül Töreni - Yılın En İyi Prodüksiyonu

11. Anadolu Tiyatro Ödülleri - Yılın Müzikal Oyunu - İZMİR

Kaynak: İHA

Haldun Dormen, Magazin, Kültür, İzmir, Sanat, Son Dakika

