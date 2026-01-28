Halep\'e Oyun Parkı Yapılacak

Kadir GÜNEŞ-Nuray UZATMAZ/SURİYE, - GAZİANTEP'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Halep'e oyun parkı yapacaklarını belirtti.

Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Halep Valisi Azzam el-Garib'i makamında ziyaret etti. Tahmazoğlu, görüşmenin ardından Halep Kalesi ve çevresine ziyarette bulundu. Halep Kalesi'nde açıklama yapan Mehmet Tahmazoğlu, Halep ile Şahinbey arasında tarihi ve kültürel bir bağ olduğunu söyledi. Tahmazoğlu, Halep'e bir park yapacaklarını kaydederek, "Bundan bir buçuk ay önce Halep Valimiz Şahinbey Belediyemizi ziyaret ettiler. Bizden destek istediler. Biz de heyetimizle beraber burayı ziyaret ettik. Burada yapabileceğimiz çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Özellikle teknik destek konusunda, fikir projeleri konusunda ve buradaki parklar ile temizlik konusunda bizden destek istediler. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak burada şimdi bir parkın inşasına başladık. Şu anda hazırlıklarımızı yaptık. Çok yakın zamanda buranın hizmetine sunacağız. Ayrıca 5 çöp kamyonu ve 750 çöp konteyneriyle buraya destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Halep'in kalkınması için desteklerine devam edeceklerini vurgulayan Tahmazoğlu, "Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak da oradaki belediye başkanlarımızla bugün yapılacak toplantıda Halep'e yapılacak destekler konusunda bir istişare yapacağız ve bugün onu belirlemiş olacağız. Halep'in ve Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması konusunda zaten Cumhurbaşkanımızın güçlü bir iradesi, desteği var. Cumhurbaşkanlarımız arasında hükümetlerimiz arasında görüşmeler devam ediyor. Her anlamda Halep'in ayağa kaldırılması noktasında belediyeler olarak desteklerimize devam edeceğiz. Biz de az önce yapacağımız parkı ziyaret ettik. Orada neler yapacağımızı zaten daha önce heyetimizi göndermiştik, onlar da çalışmalarını yaptılar. Şu anda artık inşaat sürecine başlıyoruz. İnşallah 1-2 ay gibi sürede parkımızı Halepli kardeşlerimizin hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu.