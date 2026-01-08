Halep\'te 142 Bin Sivil Tahliye Oldu

SURİYE'nin Halep kentinden 142 bin sivilin ayrıldığı bildirildi.

Suriye basını, Suriye ordusunun SDG'ye yönelik operasyon başlatacağını duyurarak sivillerin Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'yi terk etmesi istemesinin ardından 142 bin sivilin bölgeden ayrıldığı duyuruldu. Tahliye için seksen nakliye aracının görevlendirildiği ve 12 geçici barınağın açıldığı belirtildi.