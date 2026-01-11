Halep'te Ateşkes Olumlu Karşılandı - Son Dakika
Halep'te Ateşkes Olumlu Karşılandı

11.01.2026 17:17
DEM Parti eş başkanları, Halep'te devam eden ateşkesi olumlu bulduklarını ve kalıcı olmasını istiyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Halep'te varılan ve şu an itibarıyla devam etmekte olan ateşkesi olumlu buluyoruz. Bu ateşkesin kalıcı hale gelmesinin önemli olduğunun altını çiziyoruz." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Suriye'nin Halep kentindeki olaylar, Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki çatışmalara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

10 Mart Mutabakatı'nın Halep'te atılan her bombayla, sıkılan her kurşunla ayaklar altına alındığını savunan Hatimoğulları, "DEM Parti olarak, Suriye halklarının eşit, ortak, kardeşçe ve onurlu bir barış içinde yaşayabileceği bir gelecek tahayyülünün yanındayız ve bunu savunuyoruz. Suriye'nin asli bileşenlerinden biri olan kadim Kürt halkının hakkının ve hukukunun güvence altına alınmasını savunduğumuzun altını bir kez daha buradan çiziyoruz." ifadelerini kullandı.

Tuncer Bakırhan da Halep'in, " Orta Doğu'nun ortasında çalan bir yangın alarmı" olduğunu belirterek, saldırılara taraf olunmaması gerektiği görüşünü paylaştı.

Sabah saatlerinde varılan ateşkesin "hayırlı bir gelişme" olduğunu kaydeden Bakırhan, ateşkes kapsamında insani yardım koridorlarının açılması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

