Halep\'te Ateşkes ve Tahribat

Suriye'nin Halep kentinde Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında ilan edilen ateşkesin ardından sivillerin tahliye çalışmaları sürerken, Suriye ordusu Şeyh Maksut Mahallesi'nde terör örgütüne ait hedeflerin vurulacağını açıkladı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalarda ateşkes ilan edilmesinin ardından bölgedeki sivillerin tahliyesi devam ediyor. Sivillerin tahliyesi için güvenli koridorlar oluşturulurken, Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun tahliye çalışmaları ve SDG'nin silah bırakması için verilen sürenin yerel saatle 18.00'a kadar uzattığını bildirdi. Suriye basınında yer alan haberlerde, SDG unsurlarının Halep'teki Şeyh Maksut Mahallesi'nden çıkmayı reddettiği ve çatışmayı sürdürmekte ısrar ettiği öne sürüldü.

Suriye ordusu, Şeyh Maksut Mahallesi'nde terör örgütüne ait mevzilerin bulunduğu 5 bölgenin vurulacağını açıkladı. Ordu söz konusu bölgelerin haritalarını paylaşırken, sivillere söz konusu bölgelere yakın alanları boşaltma ve SDG unsurlarından uzaklaşma çağrısını tekrarladı.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü SDG'ye yönelik operasyon başlatılan Halep'teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00'ten itibaren ateşkes ilan edildiği duyurulmuştu. Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerindeki silahlı grupların saat 03.00'ten itibaren bölgeyi terk etmeleri istenmiş, Elleyremun bölgesinde teslim olan SDG'li teröristleri alarak farklı bölgelere götürmek üzere 20 otobüs Şeyh Maksud Mahallesi'ne gelmişti. - HALEP