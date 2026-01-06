Halep'te Çatışmalar Yeniden Alevlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Halep'te Çatışmalar Yeniden Alevlendi

06.01.2026 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halep'te SDG ile Suriye ordusu arasında çatışmalar başladı, asker ve siviller hayatını kaybetti.

(ANKARA) - Suriye'nin Halep kentinde Şam yönetimine bağlı güçler ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Şeyh Maksut ve El-Aşrafya mahallelerinde yoğunlaşan çatışmalarda asker ve sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi. Taraflar, bombardımandan birbirini sorumlu tutarken, mart ayında imzalanan anlaşmaya rağmen SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik görüşmelerin çıkmaza girmesiyle gerilim yeniden tırmandı.

Suriye hükümet güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Halep'in Şeyh Maksut ve El-Aşrafya mahallelerinde çatışmalar yeniden başladı. Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre, SDG'nin sorumlu olduğu saldırıda, bir askerin öldüğünü ve üçünün yaralandığını bildirdi.

Suriye televizyonu daha sonra, SDG'nin sorumlu olduğu konut bombardımanında, üç sivilin öldüğünü ve dokuz kişinin yaralandığını, bombardımanın Halep'teki yerleşim bölgelerini hedef aldığını belirtti.

Halep Tarım Müdürlüğü basın ofisi, Suriye resmi haber ajansı olan SANA'ya yaptığı açıklamada, SDG tarafından atılan bir top mermisinin Halep'teki Valilik Tarım Müdürlüğü'nü vurması sonucu dokuz çalışanın yaralandığını kaydetti.

Suriye devlet medyası, SDG güçlerinin yerleşim mahallelerini hedef almasının ve ağır bombardımanın ardından Halep'in Nil Caddesi bölgesinden "daha güvenli bölgelere" kaçan sakinlerin görüntülerinin yer aldığını bildirdi.

Görüntülerde Suriye iç güvenlik güçlerinin, mahallelerden sakinlerin tahliyesine yardımcı olduğunun görüldüğü belirtildi.

SDG ise yaptığı açıklamada, "bombardımanın arkasında kendilerinin olmadığını" belirterek, bunun yerine "Şam hükümetine bağlı gruplar" tarafından atılan bir top mermisinin el-Midan mahallesinde düştüğünü ve Kürtlerin çoğunlukta olduğu Şeyh Maksoud ve Eşrefiye mahallelerinin de bombardıman sonucu ağır hasar aldığını ileri sürdü.

Şiddet olayları, mart ayında imzalanan anlaşmaya rağmen SDG'nin, Suriye Ordusu'na entegre edilmesi için yürütülen görüşmelerin yeniden çıkmaza girmesiyle başladı.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep'te Çatışmalar Yeniden Alevlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı

20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
20:48
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 21:32:37. #7.11#
SON DAKİKA: Halep'te Çatışmalar Yeniden Alevlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.