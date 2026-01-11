Halep'te SDG'nin Tahliyesi Başladı - Son Dakika
Dünya

Halep'te SDG'nin Tahliyesi Başladı

Halep\'te SDG\'nin Tahliyesi Başladı
11.01.2026 11:59
Halep'te SDG'li son grup, Suriye ordusunun operasyonları sonrası kuzeydoğuya tahliye edildi.

SURİYE'nin Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nden SDG'li son grubun ülkenin kuzeydoğusuna doğru hareket ettiği bildirildi.

Suriye basını, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların ardından SDG mensubu son grubun, ülkenin kuzeydoğusuna tahliyesinin başladığını duyurdu. Mahallede mevzilenen SDG mensuplarının, tahliyeyi kabul etmelerinin ardından 6 otobüs ve 7 ambulanstan oluşan konvoyla 'Avared' adı verilen tahliye noktasından hareket ettiği aktarıldı. Akşam saatlerinde ise Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki Yasin Hastanesi'nde konuşlanan SDG mensubu bir grubun da aynı bölgeye tahliye edildiği belirtildi. Böylece, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinin SDG unsurlarından tamamen temizlenerek, Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği ifade edildi.

Öte yandan, Halep Valisi Azzam el-Garib, Suriye ordusunun SDG'ye yönelik nokta operasyonlarının ardından, Halep'te güvenlik ve istikrarın kademeli olarak yeniden tesis edildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Dünya, Son Dakika

