Halep'te SDG Temizlendi

Suriye ordusu, Halep kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG işgalindeki Şeyh Maksud Mahallesinin terör örgütünden temizlendiğini duyurdu.

Suriye ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesinin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'den temizlendiği ifade edildi. Açıklamada, "Şeyh Maksud Mahallesindeki sivilleri evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya çağırıyoruz. Çünkü terör örgütü SDG ve PKK unsurları aralarında saklanıyor. Siviller, herhangi bir acil durumda veya örgüt üyelerinin varlığını bildirmek için sokaklarda bulunan askeri güçlerle iletişime geçebilir" ifadeleri kullanıldı. - HALEP