Halep'te Suriye Ordusu'nun Sdg'ye Yönelik Başlattığı Operasyon, Şiddetli Çatışmalara Döndü

(ANKARA) - Suriye Ordusu, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini "kapalı askeri bölge" ilan ederek sivilleri tahliye etmeye başlamasının ardından bölgeye operasyon başlattığını açıkladı. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ise Suriye Ordusu'nun, Kastillo Tepesi'ne yönelik gerçekleştirilen sızma girişimini püskürttüğü açıkladı.

Halep'te Suriye Ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında çatışmalar yeniden başladı. Suriye Ordusu, Halep'in Kürtlerin çoğunlukta olduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini "kapalı askeri bölgeler" ilan etti ve sivillere bu bölgeleri terk etmelerini emretti.

Şam'dan "sınırlı operasyon" açıklaması

Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşunun aktardığına göre, Suriye Enformasyon Bakanlığı, bölgedeki yabancı basın mensuplarını Halep'teki çatışmalara ilişkin bilgilendirerek, Ordu'nun Halep'te PKK/YPG'ye karşı sınırlı askeri operasyon başlatacağını duyurdu.

Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye Arap Ordusu'nun, SDG'nin sivil yerleşim alanlarına ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarına yanıt olarak Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatacaktır. Geçtiğimiz ay düzenlenen saldırılarda 20'den fazla sivil hayatını kaybetmiş, 150'den fazlası yaralanmış ve 25'ten fazla asker şehit düşmüştür. Bu durum, şehirdeki ticareti ve günlük yaşamı da sekteye uğratmıştır. Askeri faaliyetler uluslararası hukuka uygun olarak yürütülecek; sivil halkın tahliyesine odaklanılacak ve sivil nüfus değil, doğrudan saldırılardan sorumlu silahlı gruplar hedef alınacaktır."

SANA: "SDG, insani koridorları engelliyor"

Suriye Devlet Haber Ajansı (SANA), SDG'nin, sivillerin Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılıp Ordu'nun açıkladığı iki insani yardım koridoruna ulaşmasını engellediğini bildirdi. SANA'nın aktardığına göre, tahliye edilenler, el-Suryan bölgesine doğru yönelmeye başladı.

SDG: "Suriye Ordusu'nun sızma girişimi püskürtüldü"

SDG'den yapılan açıklamada ise "SDG güçlerinin, Suriye Ordusu'nun, Halep'te saat 15.00'te tankları kullanılarak, Kastillo Tepesi'ne yönelik gerçekleştirilen ilk sızma girişimini püskürttüğü" duyruldu. Suriye Ordusu'nun "ağır kayıplar verdiği ve bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı" belirtilen açıklamada, "Aynı zamanda, Şam hükümetine bağlı gruplar, Leramun, Şeyhan, Süryan ve çevre bölgelerdeki güvenli yerleşim mahallelerini topçu ve tank atışlarıyla hedef almaya devam ediyor. Saldırılar sonucu iki sivil yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Suriye Ordusu'nun Halep'teki mahallelere ilerlediği iddiası

Ancak Suriye ve Arap medyasında yer alan haberlerde, çatışmaların devam ettiği belirtildi. Suriye Ordusu'na ait tankların, Halep'in Beni Zeid mahallesine doğru ilerlediği ileri sürüldü.