Halep'te Terörist Tahliyesi Başladı - Son Dakika
Halep'te Terörist Tahliyesi Başladı

11.01.2026 10:14
Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud mahallesinden 400 teröristi tahliye etti.

Suriye ordusunun PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG işgalinden kurtardığı Halep'in Şeyh Maksud mahallesinden 400 terörist gece saatlerinde Genel Güvenlik ve Kızılay araçlarının eşlik ettiği 8 otobüsle bölgeden çıkarıldı.

Suriye ordusunun PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'li teröristlere yönelik düzenlediği başarılı operasyonun ardından Halep'in Şeyh Maksud mahallesinde terör örgütü unsurlarının tahliyesi dün başladı. Suriye yerel medyasında yer alan bilgilere göre, aralarında yaralıların da bulunduğu yaklaşık 400 terörist, Genel Güvenlik ve Kızılay araçlarının eşlik ettiği 8 otobüsle gece saatlerinde bölgeden çıkarıldı.

"Halep'e su temini yeniden başlatıldı"

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Halep'in ana su kaynağı olan Baberi Su İstasyonu'ndan kente pompalanan suyun dün SDG tarafından kesilmesi sonrası devam eden çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Muhammed el-Beşir, "Halep'e su temini yeniden başlatıldı. Kesintilerin önlenmesi ve hayati hizmetlerin sürekliliğinin korunması için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıyız" dedi. - HALEP

