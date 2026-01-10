Halep'te YPG/SDG'ye Operasyon

Suriye ordusunun, Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG'ye karşı yürüttüğü operasyon kapsamında Şeyh Maksud Mahallesi'nin üçte ikisinde tarama işlemlerini tamamladığı belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin ordu kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Halep'teki operasyon, terör örgütü YPG/SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanması ve unsurlarını vatandaşların evlerinde konuşlandırması nedeniyle zorluklarla sürdürülüyor.

Suriye ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'nin sokaklarında onlarca mayını temizleyerek, mahallenin üçte ikisinde kontrolü sağladı.

Operasyon sırasında terör örgütü YPG/SDG'ye bağlı bazı kişiler gözaltına alınırken, ağır ve orta çaplı silahlar, çok miktarda mühimmat, hafif silahlar ve patlayıcı düzenekler ele geçirildi.

Ordu, tarama işlemlerinin tamamlanmasının ardından iç güvenlik güçlerinin mahalleye gireceğini açıkladı.