Halep'teki YPG/SDG Cezaevinde Tahribat

17.01.2026 16:35
YPG/SDG'nin cezaevinde bıraktığı tahribat ve yangın görüntüleri Anadolu Ajansı tarafından paylaşıldı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Meskene bölgesinde, terör örgütü YPG/SDG'nin cezaevi olarak kullandığı ve Suriye askerlerinin tutulduğu alanda bıraktığı tahribata ilişkin görüntülere Anadolu Ajansı (AA) ulaştı.

Görüntülerde, daha önce devlet kurumu olarak kullanılan yapının, YPG/SDG tarafından hapishaneye çevrildiği görülüyor.

Terör örgütü unsurlarının bölgeden ayrılırken zarar vermesi sonucu binadan yoğun dumanların yükselmesi ve içerideki elektrik sisteminin ve altyapının tamamen tahrip edilmesi dikkati çekiyor.

Videoya yansıyan görgü tanıklarının ise "Elektrik sistemi dahil her şeyi bozmuşlar. Burası hapishaneydi, burası da öyle. Burada Suriye askerlerini tutuyorlardı." dediği duyuluyor.

Yapının birçok bölümünün yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, odaların ağır hasar aldığı da açıkça görülüyor.

Görüntüler YPG/SDG'nin kontrol ettiği alanlarda gizli gözaltı merkezleri ve hapishaneler bulunduğuna dair iddiaları da adeta doğrular nitelikte.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Anadolu Ajansı, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, YPG, Son Dakika

