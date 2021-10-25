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Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı - Son Dakika

Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı

25.10.2021 17:29

İstanbul Sultangazi'de meydana gelen olay insanlık ölmemiş dedirtti. Halı yıkama fabrikası işletmeciliği yapan Serhat Yüce, yıkamak için teslim aldığı halının içinden çıkan 40 bin TL'lik altınları sahibine ulaştırdı.

Sultangazi'de halı yıkama fabrikası sahibi Serhat Yüce, yıkamak için getirilen bir halının altından 40 bin TL'lik altın çıkmasının ardından hemen halının sahibini aradı. Altınlar, sipariş bilgileri sayesinde sahibine teslim edildi. Altınları alan halı sahipleri, fabrikaya ve Yüce'ye teşekkür etti.

AYNI GÜN MÜŞTERİYE ULAŞTIRDILAR

Yüce, dün akşam saatlerinde Küçükköy'de bir müşterisinden aldığı halıyı fabrikaya getirdi. Rulo halindeki halıyı açtığında ziynet eşyalarını görünce şaşkına döndü. Kutunun içerisinden 40 bin TL değerinde olduğu düşünülen saat, kolye, zincir, küpe gibi değerli ziynet eşyaları, aynı gün müşteriye ulaşarak götürdüler.

"SİPARİŞ KODUNDAN SAHİBİNE ULAŞTIK"

Olayla ilgili konuşan halı yıkama fabrikasının sahibi Serhat Yüce, "Küçükköy'den bir müşterimiz aradı, halısını yıkatmak istediğini söyledi. Biz de gidip aldık, zımbalayıp aracımıza yükledik ve fabrikamıza getirdik. Murat arkadaşımız halıları yıkamak için sererken içerisinden kutu gibi bir şey çıktı. Biz önce çocuklar için içinde boya kalemi falan olan kutulardan sandık. Açıp baktığımızda ise içinden saat, kolye, zincir, küpe gibi değerli ziynet eşyaları çıktı. Tahminen 30-40 bin TL değerinde olduğunu düşünüyorum. Halının sipariş kodu numarasına baktık ve sahibini arayıp ulaştık, ardından götürüp teslim ettik o da bize teşekkür etti" şeklinde konuştu.

"SİZİN GİBİ İNSANLAR İYİ Kİ VAR" DEDİLER

Murat Çakmak isimli çalışan ise "Dün halıları yıkadığımızda bir çantanın içinden değerli eşyalar çıktı. Önce açtık baktık kolye, saat, çeyrek altın gibi şeyler vardı sonra Serhat bey'e ulaştık geldi ve içindekileri tek tek kontrol ettik. Sonrada müşterimizi arayıp bilgisini verdik ve götürüp teslim ettik. Teşekkür etti, sizin gibi insanlar iyi ki var dedi. Bizim gibi birilerine denk geldiği için çok şanslı, başkası olsaydı teslim etmeyebilirdi" dedi.

Halı yıkamaya götürülen halının altındaki kutudan 40 bin TL'lik altın çıktı
Halı yıkamaya götürülen halının altındaki kutudan 40 bin TL'lik altın çıktı
Halı yıkamaya götürülen halının altındaki kutudan 40 bin TL'lik altın çıktı
Halı yıkamaya götürülen halının altındaki kutudan 40 bin TL'lik altın çıktı
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı

Serhat Yüce, Türk Lirası, Sultangazi, Küçükköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı - Son Dakika
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