Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen ve cesedine 18 gün sonra ulaşılan otomobilin sürücüsü Halil Gündüz'ün cenazesi toprağa verildi.

Kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında 29 Aralık 2025'te sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz'ün cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Harran ilçesine getirilen Gündüz'ün cenazesi, buradaki Hayyati Harran'i Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Kaymakam Harun Reşit Han, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ve vatandaşlar katıldı.

Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cesedine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu. Kayıp sürücünün cansız bedeni ise dün gece Suriye'de Barış Pınarı Harekatı Bölgesi Tel Abyad sınırları içindeki Türkiye sınırına yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.