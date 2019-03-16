Son Dakika Haberleri: Haliliye Belediyesi 5. Çanakkale Bilgi Yarışması Sonuçlandı

Haliliye Belediyesi 5. Çanakkale Bilgi Yarışması Sonuçlandı

1 saat önce

Haliliye Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen ve konusu sadece "Çanakkale" olan bilgi yarışmasının galibi 140 puanla Karaköprü İlçesi oldu.

Haliliye Belediyesi 5. Çanakkale Bilgi Yarışması Sonuçlandı, System.String[]
Haliliye Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen ve konusu sadece "Çanakkale" olan bilgi yarışmasının galibi 140 puanla Karaköprü İlçesi oldu.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen Çanakkale konulu bilgi yarışması 13 ilçedeki okulların 8'inci sınıf öğrencileri arasında gerçekleştirildi. Kendi ilçelerinde birinci olan okulların katıldığı final programı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Final programına Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, başkan yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programın açılışında konuşan Demirkol, "Haliliye Belediyesi olarak hamdolsun bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Çanakkale konulu bilgi yarışmamızı beş yıldır gerçekleştiriyoruz. Göreve başladığımız günden bugüne milli manevi değerlerimiz, gençlerimizi, eğitimi ön plana aldık. Bu anlamda çeşitli zamanlarda sizlerle birlikte olduk" dedi.

Konuşmaların ardından başlayan yarışmada öğrencilere 15'er soru yöneltildi. 15 soruluk yarışmada Karaköprü İlçesi 140 puanla birinci olurken, Ceylanpınar İlçesi 130 puanla ikinci, Haliliye, Siverek ve Viranşehir ilçeleri ise 120 puanla üçüncü oldu.

Programın sonunda Demirkol, öğrencilere hediye taktim etti. Yarışmaların ödül töreni, 18 Mart 2018 Pazartesi günü saat 14.00'da Şanlıurfa Milli Eğitim Konferans Salonunda yapılacak. Tüm yarışmalarda dereceye giren öğrenciler Çanakkale'ye götürülecek. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:54 Kaynak: İHA

Karaköprü, Haliliye Belediyesi, Haliliye, Çanakkale, Yaşam
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