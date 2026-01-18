Halit Acar Üçüncü Kez DEİK Başkanı - Son Dakika
Halit Acar Üçüncü Kez DEİK Başkanı

18.01.2026 09:56
Halit Acar, DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığına tekrar seçildi, İş Konseyi ödül aldı.

DEİK İş Konseyleri 2025 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulları kapsamında, Halit Acar, DEİK/Türkiye- Irak İş Konseyi Başkanlığına üçüncü kez, daha önce iki dönemdir başkan yardımcılığını yaptığı, DEİK Orta Doğu ve Körfez Bölgesi Koordinatör Başkanlığına ise ilk kez seçildi. Aynı gün düzenlenen Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nde ise Türkiye-Irak İş Konseyi, "Medya Görünürlüğü" kategorisinde ödüle layık görüldü.

2024-2025 yılları boyunca Türkiye-Irak ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla yoğun ve çok boyutlu bir çalışma yürüten Türkiye-Irak İş Konseyi, yıl içerisinde Irak'ın farklı şehirlerinde üst düzey temaslarda bulundu. Irak Başbakanlığı, ilgili bakanlıklar, yatırım kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmeler, iki ülke iş dünyası arasındaki diyaloğun güçlendirilmesine katkı sağladı.

Özellikle Ağustos-Eylül döneminde düzenlenen geniş katılımlı Bağdat iş heyeti ziyareti, Türkiye'den yaklaşık 40 iş insanını Iraklı muhataplarıyla bir araya getirirken, yatırım, altyapı, sanayi, lojistik ve ticaret başlıklarında somut iş birliği alanlarının ele alınmasına imkan tanıdı. Ziyaret kapsamında Irak Cumhuriyeti Başbakanı ile gerçekleştirilen görüşme, siyasi iradenin ticari iş birliğine verdiği desteğin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. Yine 2024'te geniş katılımla gerçekleştirilen Musul, Erbil Necef ve Kerbela İş İnsanları heyeti, Iraklı mevkidaşları ile bir araya gelerek iş ortaklıklarını geliştirdi.

2024-25 yılları boyunca JETCO süreci, ekonomi forumları, paneller, webinarlar ve ikili iş görüşmeleri aracılığıyla ticari diplomasiyi sahaya taşıyan İş Konseyi, aynı zamanda Kalkınma Yolu Projesi, lojistik entegrasyon, vize süreçleri, ödeme kanalları ve taşımacılık konularını da düzenli olarak gündeme getirdi. Irak'ın tümüne uzanan yerel kalkınma girişimleri çerçevesinde yürütülen temaslar, Türkiye-Irak iş birliğinin coğrafi olarak da yaygınlaşmasına katkı sundu.

Ticari Diplomasi Ödülleri kapsamında "Medya Görünürlüğü" alanında alınan bu ödül, Türkiye-Irak İş Konseyi'nin sahada yürüttüğü çalışmaların kamuoyunda güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu. İş Konseyi, 2022 yılında "Medya Görünürlüğü", 2023 yılında "Üstün Performans" ve 2024 yılında "Networking" kategorilerinde ödüllendirilmiş; bu yıl alınan ödülle birlikte üst üste dördüncü kez Ticari Diplomasi Ödülleri kapsamında takdir edilmiş oldu. Bu tablo, İş Konseyi'nin istikrarlı, görünür ve sonuç odaklı çalışma anlayışını ortaya koyuyor.

Yeni dönemde Türkiye-Irak İş Konseyi'nin öncelikleri arasında; iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin derinleştirilmesi, iş dünyaları arasındaki temasların artırılması ve ticari diplomasinin sahada somut sonuçlar üretmeye devam etmesi yer alıyor. 2026 yılında da mevcut çalışma başlıklarının daha ileri taşınması hedefleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

