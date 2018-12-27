Halk Otobüsleri Derneğinden Başkan Aydın'a Ziyaret

Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Davut Yıldırım ve kooperatif üyeleri Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Davut Yıldırım ve kooperatif üyeleri Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydın ile bir süre sohbet eden heyet Başkan Aydın'a çalışmaları için teşekkür etti.



Yıldırım, ziyarette yaptığı konuşmada, "Bize verdiğiniz desteklerden dolayı üyelerimiz sizle görüşmek istediklerini dile getirdiler. Size halk otobüsçülerimiz dua ediyor, bugün de teşekkür etmek için buradayız." ifadesini kullandı.



Aydın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "10 yıl bu şehre hizmet etmek nasip oldu. Yaptıklarımıza vatandaşlarımız önce karşı çıktı sonra takdir ettiler. Gerek tünel konusunda gerekse halk otobüslerinin yenilenme sürecinde karşı çıkan sizlerde dahil olmak üzere hayır duası alıyoruz. Bizim için önemli olanda hayır duası alabilmektir." açıklamasında bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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