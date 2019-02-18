Halk Otobüsü Şoföründen Duyarlı Davranış

Afyonkarahisar Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğü'nde görevli otobüs şoförü, kullandığı halk otobüsünde bulduğu para dolu cüzdanı kuruma teslim ederek, sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Afyonkarahisar Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğü'nde görevli otobüs şoförü, kullandığı halk otobüsünde bulduğu para dolu cüzdanı kuruma teslim ederek, sahibine ulaştırılmasını sağladı.



Alınan bilgiye göre, Otobüs İşletme Müdürlüğü'nde görevli otobüs şoförü İsa Dülger, Ahmet Necdet Sezer-Özdilek seferini yaptığı sırada, otobüsün içinde bir cüzdan olduğunu farketti.



Şoför Dülger, içinde 250 Avro, 395 lira, kredi kartı, kimlik ve ehliyet olduğu tespit edilen cüzdanı, daha sonra garaj amirine verdi.



Cüzdanın üniversite öğrencisi Hakan Karaböcek'e ait olduğunu tespit eden görevliler, cüzdanı tutanakla sahibine teslim etti.



Şoför İsa Dülger, yaptığı açıklamada, üniversite mevkiinde aracından inen yolcunun cüzdanını düşürdüğünü fark ettiğini kaydetti.



Yol tarifi için gelen bir başka yolcudan unutulan cüzdanı kendisine vermesini istediğini anlatan Dülger, "Biz büyüklerimizden haram lokma yememeyi öğrendik. Hem insanlık gereği hem de görevim icabı cüzdanın sahibine ulaştırılmasını sağladım. Tüm şoför arkadaşlarım ve ben bunun bilinciyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Hakan Karaböcek ise duyarlı davranışından dolayı şoför İsa Dülger'e teşekkür ederek, "Kısa bir süre sonra eğitim için yurtdışına gidecektim. Bunun için cüzdanımda bir miktar Avro ve Türk lirası vardı. Cüzdanım bulunduğu için ve eksiksiz bir şekilde tarafıma ulaştırıldığı için çok mutlu oldum. Otobüs İşletme Müdürlüğüne ve cüzdanı bulan şoföre çok teşekkür ederim." dedi.

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