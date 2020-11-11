Halkapınar'da 500 fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Halkapınar'da Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 500 adet fidan toprakla buluştu.

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında, Halkapınar'ın Seydifakılı Mahallesi Bayındır Mevkii rehabilitasyon sahasında düzenlenen fidan dikim programında, 500 adet karaçam ve mavi selvi fidanı toprakla buluştu.

Ereğli Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Tolga Taşönü, programda yaptığı bilgilendirme konuşmasında şunları söyledi:

"Milli Ağaçlandırma Günü '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes ' kampanyası kapsamında 50 adet mavi selvi ve 450 adet karaçam fidanı toprakla buluşturacağız. Önümüzdeki günlerde ise Orman Genel Müdürlüğü, Ereğli Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği ekiplerince 60 bin adet çeşitli fidanın toprakla buluşması için çalışmalarımız devam edecek."

Fidanları toprakla buluşturma etkinliğine, Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Karaman Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ve resmi kurum amirleri katıldı.