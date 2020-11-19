Halkapınar'da fiber internet altyapı çalışmaları - Son Dakika

Halkapınar'da internet altayapısı olmayan İvriz Mahallesine 3 kilometre fiber internet hattı tamamlandı. Osmanköseli, Dedeli ve Körlü mahalleleri içinse gerekli girişimlerin yapıldığı bildirildi.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, ilçe merkez ve İvriz Mahalesine yeni fiber İnternet kablo yerleştirme çalışmasının tamamlandığını belirtti.

.Dedeli Körlü ve Osmanköseli mahalleleri için başvuruları yaptıklarını ifade eden Bakkal, "İnşallah en kısa sürede bu mahallelerimizde internet hatlarına kavuşacak." dedi.

İvriz Mahallesi Muhtarı Cumali Yurter de açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu sıkıntılı Pandemi döneminde daha çok okula giden gençlerimize yardımcı olacak bu sistemin mahallemize öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."