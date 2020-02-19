Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı C Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Rus ekibi Zenit Kazan'a konuk olan Halkbank, rakibine 25-23, 23-25, 19-25 ve 25-13'lük setlerle 3-1 mağlup oldu.



Bu sonucun ardından Halkbank, oynanan grup etabı müsabakaları sonunda grubunu 4. sırada tamamlayarak CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.



Salon: Saint Petersburg



Hakemler: Vlastimil Kovar (Çek Cumhıriyeti), Salvis Kurtiss (Letonya)



Zenit Kazan: Volvich, Butko, NgapetH, Likhosherstov, Sokolov, Mikhailov, Krotkov (L) (Voronkov, Surmachevskiy, Kononov)



Halkbank: Efe, Hakkı, Seganov, Gökhan, İbrahim, Metin, Volkan (L), Hasan (L) (Abdullah, Furkan, Faik Samed, Bahov)



Setler: 25-23, 23-25, 19-25, 25-13



Süre: 1 saat 42 dakika (28, 27, 25, 22) - İSTANBUL