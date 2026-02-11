Halkbank Genel Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
Ekonomi

Halkbank Genel Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Halkbank Genel Müdürü \'Yılın Kareleri\' Oylamasında
11.02.2026 14:29
Osman Arslan, AA'nın fotoğraf yarışmasında 2025'in en çarpıcı karelerine oy verdi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arslan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde tercihini Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Arslan, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" isimli karesine oy verdi.

Arslan, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar" fotoğrafını seçen Arslan, "Günlük Hayat" kategorisinde de Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" başlıklı fotoğrafını oyladı.

"Yılın Kareleri ortak hafızamıza düşülen güçlü bir not niteliğindedir"

Arslan, Anadolu Ajansı'nın gelenekselleşen "Yılın Kareleri" oylamasını, bir fotoğraf seçkisinin çok ötesinde, yaşanmakta olan çağın tanıklığını geleceğe taşıyan son derece kıymetli bir çalışma olarak nitelendirdi.

Her bir karenin dünyanın farklı köşelerinde yaşanan acıları, umutları ve insan hikayelerini tek bir bakışta görünür kılma gücüne sahip olduğuna dikkati çeken Arslan, "Bu yönüyle Yılın Kareleri ortak hafızamıza düşülen güçlü bir not niteliğindedir. Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramının fotoğraf karelerine yansıyan çarpıcı sahneleri hakikatin tüm çıplaklığıyla kayda geçirilmesinin ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir." dedi.

Arslan, bugünün dünyasında bilgi hızla çoğalırken doğruya ulaşmanın her zamankinden daha fazla dikkat, ilke ve güven gerektirdiğini belirterek, enformasyonun ve algı mücadelesinin küresel ölçekte gündem belirlediği bu dönemde, hakikati esas alan, iyiyi ve doğruyu önceleyen bu tür çalışmaların kültürel yozlaşmaya karşı ortak değerlerin korunması açısından da oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Arslan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Anadolu Ajansı tam bu noktada güvenilirliği, editoryal titizliği ve kamu yararını önceleyen yaklaşımıyla yalnızca haber aktaran değil, toplumsal hafızayı ve ortak gerçeklik zeminini ayakta tutan bir referans olarak öne çıkmaktadır. Bu vesileyle yıl boyunca dünyanın dört bir yanında görev yapan Anadolu Ajansının muhabirlerini, foto muhabirlerini ve kameramanlarını bu çalışmayı büyük bir titizlikle yöneten Anadolu Ajansı yönetimini ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum."

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Osman Arslan, Halkbank, Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Halkbank Genel Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika

SON DAKİKA: Halkbank Genel Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
