Haluk Levent'ten Sedat Peker'le ilgili çok konuşulacak çıkış: ''Bana bak'' diye başlayıp...

Haluk Levent'ten Sedat Peker'le ilgili çok konuşulacak çıkış: ''Bana bak'' diye başlayıp...
11.02.2026 14:51
Haluk Levent\'ten Sedat Peker\'le ilgili çok konuşulacak çıkış: \'\'Bana bak\'\' diye başlayıp...
Bir ankette Sedat Peker'in ''en güvenilir isim'' olarak çıkmasının ardından Haluk Levent dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Levent, ''AHBAP'ı ilk kurduğumda yardım etmek için gitmek istediğim yerlerin yarısına önceden yardım yapılmış oluyordu. Ben 500 yardım yaptıysam en az bu kadar da birileri yapmış oluyordu ama söylemiyordu. Bunun sonradan Sedat Peker olduğunu öğrendim'' dedi.

Yapılan bir ankette siyaset ve kurumların dışında Sedat Peker'in Türkiye'nin en güvenilir ismi olarak gösterilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, dikkat çeken ifadeler kullandı.

AHBAP'ı ilk kurduğu dönemde yardım götürmek istediği bazı yerlerde ihtiyaçların daha önce karşılandığını fark ettiğini belirten Haluk Levent, "Bana bak Sedat Peker" diye başladığı konuşmasında "AHBAP'ı ilk kurduğumda yardım etmek için gitmek istediğim yerlerin yarısına önceden yardım yapılmış oluyordu. Ben 500 yardım yaptıysam en az bu kadar da birileri yapmış oluyordu ama söylemiyordu. Bunun sonradan Sedat Peker olduğunu öğrendim" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Uğur Aydın Uğur Aydın:
    Sedat Peker candır 46 5 Yanıtla
  • 123456 123456:
    Allah razı olsun sizlerden. Yaptığınız hayırlar yaptığınız hayır amaçlı aracılıklarınız Cennet kapılarının açılmasına vesile olsun inşallah. Sizler böyle güzelsiniz. Rabbim güzelliğinizi bozmasın. Niyetiniz hayr akıbetiniz hayr olsun. Rabbim sağlık sıhhat versin sizlere güzel insanlar. Kim ne derse desin en başta sevdiğim ama daha sonradan devlet kademelerine söylemlerine kızdığım ama sonrasında haklıymış dediğim bir insanında bu hayır işinde yarışırcasına can hıraş çalışmalarını da takdir ediyorum. Gönüllerimizi razı ettiniz Rabbim de sizleri razı olduğu kullarından eylesin inşallah. Sizler gibi insanlar hep var olun inşallah. Saygılarımla. 48 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Adamın dibidir Sedat Peker 39 7 Yanıtla
  • Orhan Yağmur Orhan Yağmur:
    Sedat Peker bu alemde tek kabadayı tek babadır. Ben kendisini tanımam. Yalnız onun koca bir yüreği var. Vatan için bayrak için herşeyinden vazgeçecek kadar Koca bir yürek. Çok merhametli ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Türk cumhuriyeti vatan evladı olarak kendisine karşı saygıyla selamlıyorum. ALLAH yar ve yardımcısı olsun. 9 7 Yanıtla
  • aragorn aragorn:
    O HERKESİN SEDAT ABİSİ, ÖMRÜ BOL OLSUN İNŞALLAH. 9 6 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
