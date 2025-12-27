Suriye'nin Hama ilinde 5 kişi bir evde ölü bulundu - Son Dakika
Suriye'nin Hama ilinde 5 kişi bir evde ölü bulundu

27.12.2025 00:27
Suriye'nin Hama ilinde bulunan Beyyad Mahallesi'nde bir evde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Suriyeli yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Suriye'nin Hama kentinde bulunanBeyyad Mahallesi'nde yer alan evde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

BİR EVDEN BEŞ CESET ÇIKTI

Haberde, söz konusu kişilerin ölüm nedeninin henüz belirlenemediği ve olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi. Suriye iç güvenlik güçleri, evi ve çevresini güvenlik çemberine alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Olaylar, Suriye, Güncel, Suç, Son Dakika

