Hama Kasabı Rıfat Esad Hayatını Kaybetti

21.01.2026 16:03
Rıfat Esad, 1982 Hama Katliamı'ndaki rolüyle tanınan, 88 yaşında öldü. ABD'de yaşamaktaydı.

Suriye medyasında çıkan haberlere göre, 1982 yılındaki Hama Katliamı'ndaki rolü nedeniyle "Hama Kasabı" olarak adlandırılan Rıfat Esad, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Suriye'ni Hama kentinde 1982 yılında Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın emriyle yapılan katliamın mimarlarından Rıfat Esad uzun yıllar İspanya, Fransa ve İsviçre başta olmak üzere Avrupa'da yaşadı. Suriye medyasında çıkan haberlere göre, 1982 yılındaki Hama Katliamı'ndaki rolü nedeniyle "Hama Kasabı" olarak adlandırılan Rıfat Esad, 88 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz haber ajansı Reuters konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye'nin devrik Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası olan Rıfat Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde öldüğünü aktardı.

Hama katliamı

Suriye'de 2 Şubat 1982'de dönemin Devlet Başkanı Hafız Esad, Müslüman Kardeşler'e karşı Hama'ya askeri operasyon başlatmıştı. Savaş uçakları birkaç gün içinde şehrin büyük bölümünü yok etmiş, yaklaşık 1 ay süren operasyon binlerce sivilin öldürülmesiyle geniş çaplı katliama dönüşmüştü. Hafız Esad'ın kardeşi Rıfat Esad, "Hama Katliamı" olarak adlandırılan olayda şehri top atışına tutan ve binlerce kişiyi öldüren topçu birliğinin başında yer alması nedeniyle "Hama Kasabı" olarak adlandırılmıştı. Beşar Esad'ın kardeşi olan Rıfad Esad, binlerce sivilin katledilmesinden sorumlu tutuluyordu.

Suriye ordusunda 1958-1984 yılları arasında tümgeneral rütbesiyle görev yapan Rıfat Esad, 1984 yılında kardeşi Hafız Esad'a yönelik başarısız bir darbe girişiminde bulunmuştu. Bu olayın ardından ülkeden ayrılarak 36 yıl boyunca Fransa'da sürgün hayatı yaşayan Esad, 2021 yılında eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın döneminde Suriye'ye geri dönüş yapmıştı. Hama Kasabı, Beşar Esad'ın 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle ise önce Lübnan'a oradan da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine kaçmıştı. - ŞAM

Kaynak: İHA

Orta Doğu

