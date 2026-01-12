Hamaney'den ABD'ye Uyarı - Son Dakika
12.01.2026 23:37
Hamaney, rejim yanlısı protestoları ABD'ye uyarı olarak nitelendirerek kritik mesajlar verdi.

İran dini lideri Ali Hamaney, İran'da rejim karşıtı protestolara karşı düzenlenen rejim yanlısı protestoları ABD'ye uyarı olarak nitelendirerek, "Bu, Amerikalı politikacılara aldatmacalarını durdurmaları ve hain paralı askerlere güvenmemeleri için bir uyarıydı" dedi.

İran dini lideri Ali Hamaney, İran'da rejim karşıtı protestolara karşı düzenlenen rejim yanlısı protestolara katılanları tebrik ederek, protestoları ABD'ye uyarı olarak nitelendirdi. Hamaney, rejim yanlısı göstericilerin fotoğraflarını paylaşarak, göstericilerin harika bir iş çıkardıklarını belirtti. Hamaney, gösterilerin yerli ve yabancı düşmanların planını boşa çıkardığını öne sürdü. Hamaney, "İran'ın büyük ulusu, kararlılığı ve kimliğiyle düşmanlarına kendini gösterdi. Bu, Amerikalı politikacılara aldatmacalarını durdurmaları ve hain paralı askerlere güvenmemeleri için bir uyarıydı" dedi.

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ederken, rejim yanlıları başkent Tahran'ın yanı sıra Isfahan, Meşhed ve Şiraz gibi kentlerde toplanmıştı. Başkent Tahran'da Enghelab Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen ve İran dini lideri Ali Hamaney'in posteri ve İran bayrakları taşıyan rejim yanlıları, "Amerika'ya ölüm" ve "İsrail'e ölüm" sloganları atmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

