Hamas: İsrail Ateşkesi İhlal Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hamas: İsrail Ateşkesi İhlal Ediyor

16.01.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ateşkes ihlali olarak nitelendirip arabuluculara çağrı yaptı.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde son saatlerde işlediği katliamlarla, ateşkes anlaşmasını sabote etme ve sükunetin kalıcı hale getirilmesine yönelik çabaları engelleme politikasını sürdürdüğünü belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından sürekli ihlal edildiğine dikkati çekti.

İsrail'in son saatlerde sivil yerleşim alanlarını ve sivilleri hedef alarak Gazze halkına yönelik katliamlarını sürdürdüğünü belirten Kasım, bunun ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

İsrail ordusunun dün Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Kasım, bu sabah ise Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara açılan ateş sonucu Filistinli bir kadının öldürüldüğünü kaydetti.

Kasım, İsrail'in bu saldırılarını "tehlikeli tırmanış" şeklinde niteleyerek, söz konusu gelişmelerin, arabulucuların teknokrat bir hükümet kurulacağını ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçileceğini açıklamasının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze için barış konseyi" kurulduğunu duyurmasıyla eş zamanlı gerçekleştiğine dikkati çekti.

Bu durumun, İsrail hükümetinin, ateşkes anlaşmasını bozma ve Gazze'de sükuneti sağlama yönündeki tüm girişimleri baltalama politikasında ısrar ettiğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Kasım, arabuluculara ve anlaşmanın garantörü olan ülkelere sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Kasım, bu ülkelerin İsrail'e baskı uygulayarak ihlallerin durdurulmasını sağlaması ve Tel Aviv yönetimini anlaşmada taahhüt edilen yükümlülüklere uymaya zorlaması gerektiğini kaydetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in ateşkesin birinci aşamasında 1244 ihlal gerçekleştirdiğini, bu ihlaller sonucu 1760 Filistinlinin öldürüldüğünü, yaralandığını ya da gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in, anlaşmada yer alan sınır kapılarının açılması, insani, tıbbi ve barınma yardımlarının kararlaştırılan miktarlarda Gazze'ye girişine izin verilmesi gibi yükümlülüklerden kaçındığı belirtildi.

İsrail'in, 8 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı. Ölenlerin büyük çoğunluğunu çocuklar ve kadınlar oluştururken, Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: İsrail Ateşkesi İhlal Ediyor - Son Dakika

Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Asamoah Gyan’dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Beşiktaş’ta Abraham için tarihi takas teklifi Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

17:07
Mert Günok’tan genç Beytullah’a forma jesti
Mert Günok'tan genç Beytullah'a forma jesti
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:52
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 17:39:02. #7.11#
SON DAKİKA: Hamas: İsrail Ateşkesi İhlal Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.