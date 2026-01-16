Hamas: İsrail Ateşkesi İhlal Ediyor

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde son saatlerde işlediği katliamlarla, ateşkes anlaşmasını sabote etme ve sükunetin kalıcı hale getirilmesine yönelik çabaları engelleme politikasını sürdürdüğünü belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından sürekli ihlal edildiğine dikkati çekti.

İsrail'in son saatlerde sivil yerleşim alanlarını ve sivilleri hedef alarak Gazze halkına yönelik katliamlarını sürdürdüğünü belirten Kasım, bunun ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

İsrail ordusunun dün Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Kasım, bu sabah ise Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara açılan ateş sonucu Filistinli bir kadının öldürüldüğünü kaydetti.

Kasım, İsrail'in bu saldırılarını "tehlikeli tırmanış" şeklinde niteleyerek, söz konusu gelişmelerin, arabulucuların teknokrat bir hükümet kurulacağını ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçileceğini açıklamasının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze için barış konseyi" kurulduğunu duyurmasıyla eş zamanlı gerçekleştiğine dikkati çekti.

Bu durumun, İsrail hükümetinin, ateşkes anlaşmasını bozma ve Gazze'de sükuneti sağlama yönündeki tüm girişimleri baltalama politikasında ısrar ettiğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Kasım, arabuluculara ve anlaşmanın garantörü olan ülkelere sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Kasım, bu ülkelerin İsrail'e baskı uygulayarak ihlallerin durdurulmasını sağlaması ve Tel Aviv yönetimini anlaşmada taahhüt edilen yükümlülüklere uymaya zorlaması gerektiğini kaydetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in ateşkesin birinci aşamasında 1244 ihlal gerçekleştirdiğini, bu ihlaller sonucu 1760 Filistinlinin öldürüldüğünü, yaralandığını ya da gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in, anlaşmada yer alan sınır kapılarının açılması, insani, tıbbi ve barınma yardımlarının kararlaştırılan miktarlarda Gazze'ye girişine izin verilmesi gibi yükümlülüklerden kaçındığı belirtildi.

İsrail'in, 8 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı. Ölenlerin büyük çoğunluğunu çocuklar ve kadınlar oluştururken, Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.