Hamas lideri Heniyye'den, İsrail'le mücadele için "birleşik saha komutanlığı" oluşturulması çağrısı - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ile mücadeleye öncülük edecek "birleşik saha komutanlığı" kurulması çağrısında bulundu.

Heniyye, İsrail polisinin, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesine katılanlara yönelik sert müdahalesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Heniyye, "Bir şehidin (Şirin) cenazesinden ve Filistin bayrağının yükselmesinden korkan bir varlık bizim topraklarımızda yaşayamaz. İşgalle mücadeleye öncülük edecek birleşik bir saha komutanlığının hızlı bir şekilde oluşturulması için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hamas lideri, "gazeteci Ebu Akile'nin hayattayken İsrail'in suçlarını ifşa ettiği gibi bugün de cenazesinde bu varlığın vahşetini bir kez daha gözler önüne serdiğini" vurguladı.

Filistin yönetimine de "İsrail ile güvenlik iş birliğinden ve Oslo Anlaşması'ndan çekilme çağrısı yapan Heniyye, kararlı ve stratejik kararların uygun olduğu yeni bir aşamada bulunduklarını kaydetti.

Heniyye, çağrısını yaptığı birleşik saha komutanlığının mahiyetine ilişkin detay vermedi.

İsrail güçleri, öldürdüğü Ebu Akile'nin cenazesine de saldırdı

İsrail güçleri, Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin naaşını, Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesi'nden omuzlarında çıkarmaya çalışanlara kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etmişti.

İsrail polisinin uyguladığı şiddet nedeniyle Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu tabutun düşme tehlikesi yaşaması tepkilere neden olmuştu.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs Çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle başından vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.