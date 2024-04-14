Hamas'tan İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına ilk yorum: Askeri operasyon doğal bir haktır - Son Dakika
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Dünya

Hamas'tan İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına ilk yorum: Askeri operasyon doğal bir haktır

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İran'ın İsrail'e 300 füze ve İHA ile düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonuna ilişkin bir açıklama da Hamas'tan geldi. Gazze'de uzun süredir İsrail ordusu ile savaşan Filistinli grup, "İran'ın Siyonist varlığa karşı gerçekleştirdiği askeri operasyon doğal bir haktır ve Şam'daki konsolosluğun hedef alınması suçuna verilen bir yanıttır" ifadelerini kullandı.

14.04.2024 09:48  Güncelleme: 09:52
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Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme yapan İran, İsrail'i dün gece saatlerinde 300'e yakın füze ve İHA ile vururken dünyayı tedirgin eden gelişmeyle ilgili bir açıklama da Hamas'tan geldi.

"ASKERİ OPERASYON DOĞAL BİR HAKTIR"

Filistinli grup Telegram'daki bir gönderide, "İran'ın Siyonist varlığa karşı gerçekleştirdiği askeri operasyon doğal bir haktır ve Şam'daki konsolosluğun hedef alınması suçuna verilen bir yanıttır" dedi.

"SİYONİST SALDIRILAR KARŞISINDA..."

Hamas, İsrail'e atıfta bulunarak, bölgedeki ülke ve halkların "Siyonist saldırılar karşısında" kendilerini savunmanın "doğal haklarını" onayladığını söyledi.

Grup, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılara atıfta bulunarak, "Arap ve İslam milletimizi, dünyanın özgür halklarını ve bölgedeki direniş güçlerini Mescid-i Aksa seline desteklerini sürdürmeye çağırıyoruz" dedi.

Hamas\'tan İran\'ın İsrail\'e yönelik saldırısına ilk yorum: Askeri operasyon doğal bir haktır

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Son Dakika Dünya Hamas'tan İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına ilk yorum: Askeri operasyon doğal bir haktır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Osman nuri öner: Hamaslı kardeşlerimiz, siz bu İran ın ayak oyunlarına aldanmayınız ve bunlara güvenip bel bağlamayınız. Dedemiz YAVUZ SULTAN SELİM HAN boşuna gitmedi bunların üzerine. 82 21 Yanıtla aNGaRa BeBeSi: Helal Osman abi doğru dedin he ?????? 16 5 mehmet özcan: gittide ne oldu :DDD 2 6 Selami Karagülle: Mehmet Özcan Başta Diyarbakır olmak üzere doğu Anadolu’daki bir çok şehir Osmanlı egemenliğine geçti anladın 3 2 mehmet özcan: selamiiii ufak attttt google yaz ögren tarih bilmiyorsan eger 0 0
  • aNGaRa BeBeSi: Ey güzel mücahitler Hamas, iyi niyetiniz ve dualarınız her zaman daim olsun. Ama 300 füze ve kamikaze uçaktan 1 tanesi bile hiçbir yahudiyi öldüremediğine göre büyük bir şike ve ikiyüzlülük olduğunun kanıtı. Allah'ın laneti amerika israil ve onları ve batı sevicilerin, rahatlık düşkünlerinin üzerine olsun.... 52 8 Yanıtla
  • Osman A: Attıkları taş ürküttekileri kurbağaya değmedi bile.İran tam bir sahte kabadayı.Hiçbişey yapamadan bişey yapmışlar gibi ortalıkta artist artist dolanıyor.İran her zamanki İran.Anca boş laf salatası ve tehdit yapar,sahada ise kafasını kaldıramaz. 18 1 Yanıtla mehmet özcan: İRANIN YAPTIKLARINI ÇOK SEVDİĞİN SÖZDE MÜSLÜMAN ARAP BİRLİĞİDE YAPSA YA NE VARSA YİNE SURİYE.LÜBNAN.İRAN DA VAR 4 3
  • Alaattin Yazici Yazici: Hamasın bile açıklamasında mesaj var bizim için değil kendileri için saldırdılar . Ya sonuç Buda çok önemli israili cesaretlendiler 9 0 Yanıtla
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