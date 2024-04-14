Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme yapan İran, İsrail'i dün gece saatlerinde 300'e yakın füze ve İHA ile vururken dünyayı tedirgin eden gelişmeyle ilgili bir açıklama da Hamas'tan geldi.
Filistinli grup Telegram'daki bir gönderide, "İran'ın Siyonist varlığa karşı gerçekleştirdiği askeri operasyon doğal bir haktır ve Şam'daki konsolosluğun hedef alınması suçuna verilen bir yanıttır" dedi.
Hamas, İsrail'e atıfta bulunarak, bölgedeki ülke ve halkların "Siyonist saldırılar karşısında" kendilerini savunmanın "doğal haklarını" onayladığını söyledi.
Grup, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılara atıfta bulunarak, "Arap ve İslam milletimizi, dünyanın özgür halklarını ve bölgedeki direniş güçlerini Mescid-i Aksa seline desteklerini sürdürmeye çağırıyoruz" dedi.
Son Dakika › Dünya › Hamas'tan İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına ilk yorum: Askeri operasyon doğal bir haktır - Son Dakika
İran'ın İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat" operasyonu Tel Aviv'in en büyük destekçisi olan ABD'yi bir hayli tedirgin etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Orta Doğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi. Yetkili ayrıca 100 balistik füzenin İsrail'e yalnızca birkaç dakika içinde ulaştığına dikkat çekti.
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in çağrısıyla acil olarak toplandı. Büyük tartışmalara sahne olan toplantıda ABD, İngiltere ve Fransa, saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savunurken Rusya ve Çin ise İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya neden tepki gösterilmediğini gündeme getirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, "Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" dedi.
Donald Trump, 2016 seçimlerinden önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmekle suçlanıyor. Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir. Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor. Dava, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen üzerinden ödeme etrafında şekilleniyor ve altı-sekiz hafta arasında sürmesi bekleniyor.
Meksika'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki göstermek için bir araya geldi. Göstericiler, Filistin'e destek sloganları atarak ateşkesin sağlanmasını ve saldırıların durmasını istedi. Protestocular, İsrail'in bombardımanında ölen kadın ve çocuklara dikkat çekerek özgür Filistin çağrısında bulundu.
Tahran yönetimi ilk kez kendi toprakları üzerinden İsrail'i hedef aldı.
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