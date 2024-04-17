Hamas saldırısından kurtlan çok sayıda İsrailli intihar etti iddiası - Son Dakika
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Dünya

Hamas saldırısından kurtlan çok sayıda İsrailli intihar etti iddiası

Hamas saldırısından kurtlan çok sayıda İsrailli intihar etti iddiası

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'deki müzik festivalinden kurtulan bir İsrailli, saldırıdan kurtulan en az 50 kişinin intihar ettiğini iddia etti. Konuyla ilgili İsrail parlamentosunda konuşan kişi, saldırıdan kurtulanların travmayla başa çıkmakta zorlandığını belirtti. İsrail Sağlık Bakanlığı ise şahsın iddiasını yalanladı ve kurtulanlar arasında 10'dan az intihar olduğunu söyledi.

17.04.2024 11:04  Güncelleme: 11:12
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Hamas'ın 7 Ekim'deki Nova Festivali'ne gerçekleştirdiği saldırıdan kurtulan bir İsrailli, kurtulanlardan en az 50 kişinin intihar ettiğini iddia etti. Guy Ben Shimon ismindeki şahıs, İsrail parlamentosunda konuşarak, kurtulan kişilerin travmayla başa çıkmakta zorlandığını belirtti

"İNTİHARLAR ARTMIŞ OLABİLİR"

Guy Ben Shimon, parlamentodaki konuşmasında "Az insan biliyor ancak Nova kurtulanları arasında neredeyse 50 intihar oldu. Bu sayı artmış olabilir." dedi. İsrail Sağlık Bakanlığı ise Shimon'un iddiasının doğru olmadığını ve kurtulanlar arasındaki intiharların sayısının 10'dan az olduğunu açıkladı.

"SALDIRIDAN KURTULANLAR YATAKTAN ÇIKMIYOR"

İsrail parlamentosunda konuşan Guy Ben Shimon "Psikolojik durumları nedeniyle zorla hastaneye kaldırılmak zorunda kalan birçok kurtulan var. Arkadaşlarım yataktan çıkmıyor, ben de çıkmıyorum." ifadelerini kullandı.

Hayatının geri dönülemez şekilde değiştiğini söyleyen Shimon, kurtulanlar için daha fazla devlet destekli yardım talep etti: "Pratikte hiçbir şey yapamıyorum. Günlük hayatımda bana yardımcı olması için bir köpek aldım. Hepimizin amacı işe geri dönmek ve normal işlev görmek ancak yeterli yardım olmadan bunu yapamayız." dedi.

Nova festivalinden bir başka kurtulan Naama Eitan da "Yaşadıklarımı sürekli olarak neden kanıtlamak zorundayım? Neden yaşadıklarımın detaylarına geri dönüp onların bana inanmalarını sağlamak zorundayım?" diye sordu.

Eitan, "Her sabah Hamas üyelerinin yanımdan geçtiği çalılıklarda saklandığım anları tekrar yaşıyorum. Artık kendi başıma hareket edemiyorum, sürekli eşlik edilme ihtiyacı duyuyorum." dedi.

İSRAİL'İN KARŞI SALDIRISINDA 33 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ CAN VERDİ

Hamas'ın saldırısı sonrası İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik altı ay süren acımasız kuşatma, bombardıman ve işgalini başlattı. Gazze'deki Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail ateşiyle 33.000'den fazla Filistinlinin öldüğünü bildirdi.

Hamas'ın Nova festivali saldırısından kurtulan İsrailli intihar etti
Hamas'ın Nova festivali saldırısından kurtulan İsrailli intihar etti

Sağlık Bakanlığı, Parlamento, İsrail, Hamas, Gazze, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas saldırısından kurtlan çok sayıda İsrailli intihar etti iddiası - Son Dakika

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