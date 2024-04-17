Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuvay-ı Milliye çıkışına Hamas'tan ilk sözler: Gurur duyduk - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuvay-ı Milliye çıkışına Hamas'tan ilk sözler: Gurur duyduk

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Hamas Hareketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan kısa bir süre sonra yazılı açıklama yaparak, Erdoğan'ın Filistin halkının özgürlük ve topraklarını kurtarma amacındaki mücadelesini takdirle karşıladıklarını belirtti. Hamas, Erdoğan'ın cesur açıklamalarının ve onurlu duruşunun, Türk halkının tarihi ve özgün konumunu somutlaştırdığını ifade etti.

17.04.2024 22:31  Güncelleme: 23:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 31 Mart yerel seçimlerinin ardından partisinin TBMM'deki ilk grup toplantısında konuştu. Konuşmasında Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail için sert ifadeler kullanan Erdoğan, "Milli mücadelede Kuvayi Milliye neyse Hamas da aynen odur. Bunu söylemenin bir bedelinin olduğunun da elbette farkındayız. Bütün dünya bilsin, idrak etsin" ifadelerini kullandı. Hamas Hareketi, bu sözlerden gurur duyduklarını belirtti.

HAMAS: HALKIMIZ, CESUR BİR SES OLARAK BU AÇIKLAMALARI EZBERLEYECEK

Hamas'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesur açıklamaları ve onurlu duruşları, kardeş Türk halkının tarihi ve özgün konumunu somutlaştırmaktadır. Halkımız, Gazze Şeridi'ndeki insanlarımıza yönelik aldığı tutum ve halkımızın topraklarını özgürleştirme, oraya geri dönüş ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekleme konusunda mücadelesinde, cesur bir ses olarak bu açıklamaları ezberleyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'In Kuvay-ı Milliye çıkışına Hamas'tan yanıt: Gurur duyduk

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI

Erdoğan'ın grup toplantısına damga vuran Gazze konuşması şöyle: "Terör devleti İsrail 7 Ekim'den bu yana hem Gazze'de hem Batı Şeria'da insanlık dışı bir soykırım yapıyor. Büyük bir pervasızlık içinde insanlık tarihine utançla yazılmış bir katliam yürütüyor. Seçim sürecinde de seçim sonrasında da şahsıma ve partimize yönelik izansız ithamlarda bulunuldu. Bu alçak ithamlar bize karşı kullanıldı. Birileri yalan olduğunu bal gibi bildiği iddialar üzerinden bizi, partimizi ve Türkiye Cumhuriyetini töhmet altında bıraktı.

"BİZİM HAYATIMIZ FİLİSTİN'LE ANLAM BULMUŞTUR"

Hiç kimse ne şahsımı ne partimi Filistin meselesinde sorgulayacak kapasitede değildir. Bizim hayatımız Filistin'le anlam bulmuştur. Filistin'i kutlu emanet gibi daima yüreğimizde taşıdık. Bu hareket ve bu parti Filistin davası sorgusuz, sualsiz sahiplenmiştir. Bu uğurlar üzerine çok büyük bedeller de ödedik. Filistin davasını misafiri hafta sonu misafirimiz olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'In Kuvay-ı Milliye çıkışına Hamas'tan yanıt: Gurur duyduk

"DAVOS'TA KATİLLERİN YÜZÜNE 'ONE MİNUTE' DEDİK"

Biz bundan 15 yıl önce hiçimse cesaret edemezken, şu anda sözde partileri olanlar da dahil. DAVOS'ta katillerin yüzüne "One minute" dedik. Dünyada kimse konuşamazken biz çıktık "Hamas bir terör örgütü değil, bir direniş grubudur" dedik. BM Kürsüsünden İsrail'in Filistin'in topraklarını nasıl adım adım işgal ettiğini ortaya koyduk.

"KUVAY-I MİLLİYE NE İSE HAMAS DA ODUR"

Burada çok açık ve net söylüyorum. Milli Mücadele sırasında Kuvay-ı Milliye ne ise Hamas da odur. Bunu söylemenin bir bedelinin olduğunun da elbette farkındayız. Bütün dünya bilsin, idrak etsin. Tek başıma kalsam dahi Allah ömür verdiği sürece mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğiz. 14 bin çocuk öldürüldü. Hitler'i çoktan geçtiler. 14 bin masum çocuğun ölümünü görmeyip 'Hamas terör örgütüdür' diyerek İsrail'in gözüne girmeye çalışanlara inat biz Filistin'in bağımsızlığını savunacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Kuvay-ı Milliye çıkışına Hamas\'tan ilk sözler: Gurur duyduk

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuvay-ı Milliye çıkışına Hamas'tan ilk sözler: Gurur duyduk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ali Tarkan Erdal: Bunu doğurmamis fırlatmişlar! Kuvva i milliye ile Hamas i nasıl aynı kefeye koyarsın? 77 214 Yanıtla muzaffer doğan: ecnebiler bunu anlamakta zorluk çekebilir 106 40 Hakan Ayhan: Lan bi yürü git,çok bi halt biliyon..adamlar örgütlenmiş topraklarını savunuyor kuvay-ı milliyeye benzetse nolucak,o ruhla hareket ediyorlar, ülkelerinden kaçmıyorlar savaşıyorlar,ozamanın şartları farklı şimdi farklı,tabiki hiçkimse bizdeki o ruha sahip olamaz,bu adamlarda kendi ülkelerinin kuvay-ı milliyesi diyor bunun aynı kefeyle bilmem neyle ne alakası var... 77 23 Hidir Akbaba: Anasinin neresinden cikardigi belli olmayan p’cler her zaman oldu ve olacak. Belli ki turkiye de degilsin. Yoksa bu laflari edecek toto yok sende 40 25 Osman Dönmez: O konuşur devletin devletimizin başı,peki sen neyin başısın evlat bunun cevabını ver önce.. 5 4
  • Gursel kalen: Bir Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olarak bir terör örgütü ile Kuvay-ı Milliye benzetmesini utançla verici. Bunu T.C Cumhurbaşkanının yapması dahada utanç verici. Yazıklar olsun. 20 54 Yanıtla Abdullah Kara: Neye göre terör örgütü,toprakları işgal edilen Filistin,insanları çocukları kadınları öldürülen Filistin,soykırıma uğrayan Filistin,ve o toprakları imkanlarının üzerinde bir özveriyle savunan Hamas..sen önce müslüman ol sonra haması anlamaya çalış..her zaman diyorum şu sosyal medyada bi uygulama olsada konu cahillerine yorum yaptırmasa.. 19 5 Osman Dönmez: Gürsel kime göre neye göre terör örgütü!!! Senin ataların isveçi hollandası danimarkası vs vs gerçek terör örgütlerini kabullenmezken sen kendi toprağına atalarının ruhlarına uygun terör örgütü demeyi gururuna rahatça yediriyorsun.Kan önemli kim ne derse desin.kan önemli ???? 2 2
  • Gursel kalen: Bu sözleri İsrail ile son gaz ticaret yapan birinin söylemesi çok manidar. Nasıl olsa ne dese yiyenler olduğu için söylüyor. 17 23 Yanıtla
  • halıl kızılboğa: Yeter artık vallahi yeter biz 600 gereksiz vekillik le dolu olacak bir ülke degiliz. Vekil sefa sürecek millet açlıktan ölecek ben şahsen kabul etmiyorum. 17 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuvay-ı Milliye çıkışına Hamas'tan ilk sözler: Gurur duyduk - Son Dakika
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