Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Kuvay-ı Milliye çıkışına Hamas\'tan ilk sözler: Gurur duyduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 31 Mart yerel seçimlerinin ardından partisinin TBMM'deki ilk grup toplantısında konuştu. Konuşmasında Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail için sert ifadeler kullanan Erdoğan, "Milli mücadelede Kuvayi Milliye neyse Hamas da aynen odur. Bunu söylemenin bir bedelinin olduğunun da elbette farkındayız. Bütün dünya bilsin, idrak etsin" ifadelerini kullandı. Hamas Hareketi, bu sözlerden gurur duyduklarını belirtti.
Hamas'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesur açıklamaları ve onurlu duruşları, kardeş Türk halkının tarihi ve özgün konumunu somutlaştırmaktadır. Halkımız, Gazze Şeridi'ndeki insanlarımıza yönelik aldığı tutum ve halkımızın topraklarını özgürleştirme, oraya geri dönüş ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekleme konusunda mücadelesinde, cesur bir ses olarak bu açıklamaları ezberleyecektir."
Erdoğan'ın grup toplantısına damga vuran Gazze konuşması şöyle: "Terör devleti İsrail 7 Ekim'den bu yana hem Gazze'de hem Batı Şeria'da insanlık dışı bir soykırım yapıyor. Büyük bir pervasızlık içinde insanlık tarihine utançla yazılmış bir katliam yürütüyor. Seçim sürecinde de seçim sonrasında da şahsıma ve partimize yönelik izansız ithamlarda bulunuldu. Bu alçak ithamlar bize karşı kullanıldı. Birileri yalan olduğunu bal gibi bildiği iddialar üzerinden bizi, partimizi ve Türkiye Cumhuriyetini töhmet altında bıraktı.
Hiç kimse ne şahsımı ne partimi Filistin meselesinde sorgulayacak kapasitede değildir. Bizim hayatımız Filistin'le anlam bulmuştur. Filistin'i kutlu emanet gibi daima yüreğimizde taşıdık. Bu hareket ve bu parti Filistin davası sorgusuz, sualsiz sahiplenmiştir. Bu uğurlar üzerine çok büyük bedeller de ödedik. Filistin davasını misafiri hafta sonu misafirimiz olacak.
Biz bundan 15 yıl önce hiçimse cesaret edemezken, şu anda sözde partileri olanlar da dahil. DAVOS'ta katillerin yüzüne "One minute" dedik. Dünyada kimse konuşamazken biz çıktık "Hamas bir terör örgütü değil, bir direniş grubudur" dedik. BM Kürsüsünden İsrail'in Filistin'in topraklarını nasıl adım adım işgal ettiğini ortaya koyduk.
Burada çok açık ve net söylüyorum. Milli Mücadele sırasında Kuvay-ı Milliye ne ise Hamas da odur. Bunu söylemenin bir bedelinin olduğunun da elbette farkındayız. Bütün dünya bilsin, idrak etsin. Tek başıma kalsam dahi Allah ömür verdiği sürece mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğiz. 14 bin çocuk öldürüldü. Hitler'i çoktan geçtiler. 14 bin masum çocuğun ölümünü görmeyip 'Hamas terör örgütüdür' diyerek İsrail'in gözüne girmeye çalışanlara inat biz Filistin'in bağımsızlığını savunacağız."
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuvay-ı Milliye çıkışına Hamas'tan ilk sözler: Gurur duyduk - Son Dakika
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