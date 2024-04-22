İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Korgeneral Aharon Haliva'nın, yerine bir halef seçildikten sonra emekli olacağını duyurdu. Haliva, istihbarat direktörlüğünün kendilerine verilen görevi yerine getiremediğini kabul ettiği bir mektup yazdı. İsrail tarihindeki en ölümcül saldırılardan sonra görevi bırakan ilk üst düzey yetkili oldu.
İsrail askeri ve istihbaratı, o gün Hamas militanlarının sınır çitini aşarak İsrail topluluklarına ve askeri üslere saldırmasından önce birçok uyarıyı kaçırdı veya görmezden geldi. İsrail istatistiklerine göre, saldırılarda 1,200 civarı İsrailli ve yabancı öldürüldü, 253 kişi rehine olarak Gazze'ye götürüldü.
Haliva, 7 Ekim olaylarındaki liderlik sorumluluğunu kabul ederek görevinden ayrılma talebinde bulunduğunu belirtti. İstifa mektubunda, "Bu kara günü sürekli olarak taşıyorum. Savaşın korkunç acısını sonsuza dek benimle taşıyacağım," dedi ve zor olaylara yol açan faktörleri araştıracak bir devlet soruşturma komisyonu kurulmasını talep etti.
Haliva'nın istifası, saldırıdan on gün sonra direktörlüğünün istihbarat başarısızlıklarından tam sorumluluk aldığını açıklamasından sonra bekleniyordu.
IDF'nin Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Herzi Halevi ve Shin Bet güvenlik servisinin direktörü Ronen Bar, İsraillileri koruyamadıkları için sorumluluk aldılar ancak Gazze'deki savaş için görevde kalmaya karar verdiler. Başbakan Benjamin Netanyahu, herkesin cevap vermesi gerektiğini söyledi ancak şu ana kadar doğrudan bir sorumluluk kabul etmedi. Muhalefet lideri Yair Lapid, Haliva'nın istifasını "haklı ve onurlu" bulduğunu belirtti, Netanyahu'nun da aynısını yapması gerektiğini söyledi.
Son Dakika › Dünya › İsrail Savunma Kuvvetleri İstihbarat Direktörü Emekli Olacak - Son Dakika
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