İsrail'de 260 kişinin festival baskınından yeni görüntüler! Parti, hayatta kalma mücadelesine döndü

Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıların ardından Gazze'ye yakın bir bölgede gerçekleşen müzik festivali de Hamas güçlerinin düzenlediği operasyonda hedef oldu. 260 kişinin cansız bedeninin bulunduğu festival alanına düzenlenen baskın anından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.
Genç bir kadın tarafından kaydedilen bir görüntüde festivalin hızlı bir şekilde partiden hayatta kalma mücadelesine dönüştüğünü gösteriyor. Görüntünün devamında İsrail polisi ve bir tank festivale giden gençleri korumak için ortaya çıkıyor ancak Hamas'ın yoğun ateşine maruz kalıyorlar.
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