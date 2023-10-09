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İsrail'de 260 kişinin festival baskınından yeni görüntüler! Parti, hayatta kalma mücadelesine döndü - Son Dakika

İsrail'de 260 kişinin festival baskınından yeni görüntüler! Parti, hayatta kalma mücadelesine döndü

Son Güncelleme: 09.10.2023 15:56

Genç bir kadın tarafından kaydedilen görüntüler, İsrail'deki müzik festivalinin hızlı bir şekilde partiden hayatta kalma mücadelesine dönüştüğünü gösteriyor. Bir süre sonra İsrail polisi ve bir tank festivale giden gençleri korumak için ortaya çıkıyor ancak Hamas'ın yoğun ateşine maruz kalıyorlar.

Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıların ardından Gazze'ye yakın bir bölgede gerçekleşen müzik festivali de Hamas güçlerinin düzenlediği operasyonda hedef oldu. 260 kişinin cansız bedeninin bulunduğu festival alanına düzenlenen baskın anından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Hamas'ın baskın düzenlediği festivalden yeni görüntüler! Parti, hayatta kalma mücadelesine dönüştü

PARTİ, HAYATTA KALMA MÜCADELESİNE DÖNÜŞTÜ

Genç bir kadın tarafından kaydedilen bir görüntüde festivalin hızlı bir şekilde partiden hayatta kalma mücadelesine dönüştüğünü gösteriyor. Görüntünün devamında İsrail polisi ve bir tank festivale giden gençleri korumak için ortaya çıkıyor ancak Hamas'ın yoğun ateşine maruz kalıyorlar.

İsrail, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'de 260 kişinin festival baskınından yeni görüntüler! Parti, hayatta kalma mücadelesine döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'de 260 kişinin festival baskınından yeni görüntüler! Parti, hayatta kalma mücadelesine döndü - Son Dakika
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