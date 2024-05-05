Van\'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Kandilli depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.
Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
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