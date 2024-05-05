Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya\'nın Batı Papua eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki Fakfak bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.

05.05.2024 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki Fakfak bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ENDONEZYA'DA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Fakfak bölgesinin 153 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı. USGS'ye göre, 6,2 büyüklüğündeki deprem 12,1 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA

Endonezya, Deprem, Deprem, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:10 Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi’ni kuruyor Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi'ni kuruyor
21:54 Röportaj saniyeler sürdü Bülent Uygun’dan çok konuşulacak açıklama Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama
20:13 ABD, İsrail’e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu ABD, İsrail'e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu
19:21 Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
23:34 Dries Mertens: Bu hafta sözleşme görüşmeleri olacak Dries Mertens: Bu hafta sözleşme görüşmeleri olacak
23:16 Van’ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:03 Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım oldu Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım oldu
22:37 Endonezya’nın Batı Papua eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:43 Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe’nin önüne geçtik Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe'nin önüne geçtik
21:14 Durdurabilene aşk olsun Icardi, kariyer rekorunu kırdı Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı
20:50 Galatasaray, Sivassspor’u 6-1 mağlup etti Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti
20:17 Mersin’de yol kenarında terk edilmiş bebek bulundu Mersin'de yol kenarında terk edilmiş bebek bulundu
20:01 Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 23:59:40. #1.12#
SON DAKİKA: Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement