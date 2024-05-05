İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadaki iddiaları araştırmak için müfettişler görevlendirdi

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İçişleri Bakanlığı, mahkeme süreci devam eden bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için Bakanlık mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce daha önce soruşturması yapılan ve mahkeme süreci devam eden Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için Bakanlık Mülkiye Müfettişlerinin görevlendirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı son 10 ay içerisinde 15'i uluslararası, 40'ı ulusal, 78'i bölgesel, 336'sı yerel olmak üzere toplam 469 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "22 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük ve Güçlü Türkiye için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda vermiş olduğu büyük destek ve 'Türkiye'nin Huzuru' için hukuktan aldığımız güçle son 10 ay içinde; 15'i'i Uluslararası, 40'ı Ulusal, 78'i Bölgesel, 336'sı Yerel olmak üzere toplam 469 organize suç örgütü çökertildi" ifadelerine yer verildi.

Müfettiş görevlendirildi

Öte yandan, organize suç örgütleriyle mücadelenin devam edildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Organize suç örgütleri ile mücadelemiz devam ederken bazı sosyal medya hesaplarından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımlar yapılmaktadır. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce daha önce soruşturması yapılan ve mahkeme süreci devam eden Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA