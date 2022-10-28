Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İsrailli bakandan toplantıya damga vuran Hamas ve İran talebi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İsrailli bakandan toplantıya damga vuran Hamas ve İran talebi

28.10.2022 09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İsrailli bakandan toplantıya damga vuran Hamas ve İran talebi

İsrail basını Türkiye'yi yıllar sonra ziyaret eden ilk İsrail Savunma Bakanı olan Benny Gantz'ın dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını yazdı. Gantz'in Erdoğan'dan İsrail'e yönelik saldırıları koordine ettiğini savunduğu Hamas'ın Türkiye'deki faaliyetlerini yasaklamasını ve Suriye'ye silah sevkiyatı konusunda İran'ı uyarmasını istediği öğrenildi.

Türkiye ve İsrail'in ilişkileri normalleştirme kararı sonrasında dün Ankara'ya gelen Gantz, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından askeri törenle karşılandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.

DİKKAT ÇEKEN HAMAS VE İRAN TALEBİ

Sözcü'de yer alan habere göre İsrailli bakan Gantz dünkü görüşmede Erdoğan'dan Filistin örgütü Hamas'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin yasaklanmasını istedi. Türkiye'deki Hamas liderlerinin İsrail'e yönelik saldırıları koordine ettiğini savunan Gantz'ın ayrıca Erdoğan'dan, Suriye'ye silah sevkiyatı konusunda İran'ı uyarmasını istediği de bildirildi.

"GÜVENLİK İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRELİM"

Gazeteye konuşan İsrailli kaynaklar, Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri geliştirerek ABD'yle de arasını düzeltmek istediğini, ayrıca İsrail'den yeni silah sistemleri almayı da amaçladığını söyledi. İsrail'in de İran'a karşı Türkiye'yle güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmek istediğini Türk yetkililere aktardığı kaydedildi.

İSRAİL VATANDAŞLARIYLA İLGİLİ TEŞEKKÜR

İsrail Savunma Bakanı Gantz, dün Hulusi Akar'la düzenlediği basın toplantısında, İranlı grupların Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına saldırı hazırlığı yaptığı haberlerine değinerek, "Bu yıl Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına ve Yahudi halkına yönelik endişe verici sayıda tehdidi ortadan kaldırmayı başardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakan Akar'a ve bu hayati, hayat kurtaran iş birliğinde yer alan güvenlik kurumlarına müteşekkiriz" demişti. İsrailli bakan, Türkiye'yle işbirliğinin artırılması için yetkililere talimat verdiğini de söylemişti.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İsrailli bakandan toplantıya damga vuran Hamas ve İran talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İsrailli bakandan toplantıya damga vuran Hamas ve İran talebi - Son Dakika
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