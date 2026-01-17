Hamas'tan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
Hamas'tan İsrail'e Sert Tepki

17.01.2026 13:32
İsrail'in yıkımlarıyla övünmesine Hamas'tan tepki: 'Eşsiz bir pervasızlık ve soykırım savaşı.'

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze'de 2 bin 500 binanın yıkılmasıyla övünmesinin ardından Hamas'tan sert tepki geldi.

Hamas, Katz'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesin başladığı 10 Ekim'den bu yana yüzlerce binanın yıkıldığını övünerek dile getirmesini, modern tarihte uluslararası hukuk ve insani teamüllere yönelik eşi benzeri görülmemiş bir pervasızlık olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ise Katz'ın Gazze'nin yıkımıyla övünmesini ve bu eylemleri gerçekleştiren askerleri tebrik etmesini, uluslararası hukuk ile insani değerlere yönelik benzeri görülmemiş bir pervasızlık olarak değerlendirdi.

Kasım, Gazze'de yaşananların bir "soykırım savaşı ve etnik temizlik" olduğunu belirterek, bunun "Katz'ın açık ve aleni itirafıyla, tüm unsurlarıyla tamamlanmış bir suç" teşkil ettiğini vurguladı.

Açıklamada, Katz'ın bu ifadelerinin, söz konusu suçların arkasında duran tüm işgal sistemi için gerçek ve etkili bir hesap sorulmasını zorunlu kıldığı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 2 bin 500'ün üzerinde binanın yıkıldığını ortaya koyan İsrail ordusuyla övünmüştü.

Katz, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, The New York Times gazetesinin uydu görüntülerine dayanarak hazırladığı ve İsrail ordusunun 10 Ekim'de başlayan ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü yıkımı ortaya koyan haberine değinmişti.

Gazetenin, ateşkes sonrasında dahi İsrail ordusunun 2 bin 500'den fazla binayı yıktığı, sera ve tarım alanlarını tahrip ettiği yönündeki haberine atıfta bulunan Katz, İsrail askerlerini bu faaliyetlerinden dolayı tebrik ettiğini ifade etmişti.

Ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen İsrail'in ihlallerini sürdürdüğü belirtilirken, İsrail güçlerinin kontrolü altındaki ve Gazze Şeridi'nin yarısından fazlasını oluşturan bölgelerde Filistinlilere ait evleri havaya uçurduğu ve sivil toplanma alanlarını hedef aldığı aktarıldı.

Hamas defalarca ateşkese bağlılığını teyit ettiğini, buna karşılık İsrail'in de anlaşma hükümlerine uymaya zorlanması gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkesin ilk aşamasında 1244 ihlal gerçekleştirdiğini, bu ihlaller sonucunda 1760 Filistinlinin öldüğünü, yaralandığını veya gözaltına alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA

