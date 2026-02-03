Hamburg'da Savaş Gemilerine Sabotaj Şüphesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Hamburg'da Savaş Gemilerine Sabotaj Şüphesi

03.02.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da Rumen ve Yunan işçiler, donanma gemilerine yönelik sabotajdan gözaltına alındı.

Almanya'daki Hamburg limanında donanmaya ait savaş gemilerine yönelik sabotaj eylemleri gerçekleştirdikleri şüphesiyle Rumen ve Yunan 2 tersane işçisi gözaltına alındı.

Almanya Federal Başsavcılığı ve Hamburg Polisi tarafından yapılan ortak açıklamada, Hamburg limanında 2025 yılında Alman donanmasına ait savaş gemilerine yönelik sabotaj eylemleri gerçekleştirdikleri şüphesiyle 37 yaşındaki bir Rumen ile 54 yaşındaki Yunan tersane işçisinin gözaltına alındığı bildirildi. İşçilerin limanda demirli olan ve Alman donanmasına teslim edilmeyi bekleyen savaş gemilerini çalışamaz hale getirmek için bazen tek başlarına, bazen birlikte hareket ettikleri belirtildi. İki işçi, gemilerin motor bloğuna 20 kilogramdan fazla aşındırıcı çakıl dökmek, içilebilir su boru hatlarını delmek, yakıt deposu kapaklarını çıkarmak ve geminin elektronik aksamındaki güvenlik anahtarlarını devre dışı bırakmakla suçlandı. Sabotaj eylemlerini Almanya'nın güvenliğini ve birliklerin muharebeye hazır olmalarını tehlikeye attığı vurgulandı. İşçileri kimin yönlendirdiği sorusuna odaklanıldığı kaydedildi. Hamburg kentinin yanı sıra Romanya ve Yunanistan'da şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldığı, operasyonun uluslararası iş birliği içinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Alman medyasında yer alan haberlerde soruşturmanın odağında Alman donanmasına ait "Emden" adlı savaş gemisinin olduğu belirtildi. "Blohm&Voss" tersanesi tarafından inşa edilen geminin teslim edilmek üzere limanda beklediği sırada sabotaja maruz kaldığı ifade edildi. - HAMBURG

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Almanya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamburg'da Savaş Gemilerine Sabotaj Şüphesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü 20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
Trump’tan Epstein’ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım Trump'tan Epstein'ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım
Güney Afrika’da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti Güney Afrika'da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti

18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
18:01
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle
Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 19:15:13. #7.11#
SON DAKİKA: Hamburg'da Savaş Gemilerine Sabotaj Şüphesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.