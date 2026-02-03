Hamburg'da Savaş Gemilerine Sabotaj Şüphesi

Almanya'daki Hamburg limanında donanmaya ait savaş gemilerine yönelik sabotaj eylemleri gerçekleştirdikleri şüphesiyle Rumen ve Yunan 2 tersane işçisi gözaltına alındı.

Almanya Federal Başsavcılığı ve Hamburg Polisi tarafından yapılan ortak açıklamada, Hamburg limanında 2025 yılında Alman donanmasına ait savaş gemilerine yönelik sabotaj eylemleri gerçekleştirdikleri şüphesiyle 37 yaşındaki bir Rumen ile 54 yaşındaki Yunan tersane işçisinin gözaltına alındığı bildirildi. İşçilerin limanda demirli olan ve Alman donanmasına teslim edilmeyi bekleyen savaş gemilerini çalışamaz hale getirmek için bazen tek başlarına, bazen birlikte hareket ettikleri belirtildi. İki işçi, gemilerin motor bloğuna 20 kilogramdan fazla aşındırıcı çakıl dökmek, içilebilir su boru hatlarını delmek, yakıt deposu kapaklarını çıkarmak ve geminin elektronik aksamındaki güvenlik anahtarlarını devre dışı bırakmakla suçlandı. Sabotaj eylemlerini Almanya'nın güvenliğini ve birliklerin muharebeye hazır olmalarını tehlikeye attığı vurgulandı. İşçileri kimin yönlendirdiği sorusuna odaklanıldığı kaydedildi. Hamburg kentinin yanı sıra Romanya ve Yunanistan'da şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldığı, operasyonun uluslararası iş birliği içinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Alman medyasında yer alan haberlerde soruşturmanın odağında Alman donanmasına ait "Emden" adlı savaş gemisinin olduğu belirtildi. "Blohm&Voss" tersanesi tarafından inşa edilen geminin teslim edilmek üzere limanda beklediği sırada sabotaja maruz kaldığı ifade edildi. - HAMBURG