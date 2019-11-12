Son Dakika Haberleri: Hamide Doğangün, iki ayrı kategoride 2020 Tokyo vizesi aldı
Son Dakika Spor Hamide Doğangün, iki ayrı kategoride 2020 Tokyo vizesi aldı - Son Dakika Spor

Hamide Doğangün, iki ayrı kategoride 2020 Tokyo vizesi aldı

7 saat önce

Milli atlet Hamide Doğangün, Dünya Para Atletizm Şampiyonası kadınlar T53 kategorisi 800 metre finalinde dünya 4'üncüsü oldu ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Hamide Doğangün, iki ayrı kategoride 2020 Tokyo vizesi aldı, System.String[]

Milli atlet Hamide Doğangün, Dünya Para Atletizm Şampiyonası kadınlar T53 kategorisi 800 metre finalinde dünya 4'üncüsü oldu ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın 6'ncı gününde T53 kategorisi 800 metre finalinde piste çıkan Hamide Doğangün, 1: 54.97'lik derecesiyle yarışı 4'üncü sırada bitirdi. Milli sporcu bu sonucun ardından iki ayrı kategoride 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Doğangün, organizasyondaki ilk 2020 Tokyo vizesini, kadınlar T53 kategorisi 400 metrede elde ettiği bronz madalyayla almıştı.


Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:07 Kaynak: DHA
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