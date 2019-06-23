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Hamilton Fransa'da kazandı

6 dakika önce

Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı olan Fransa Grand Prix'sini ilk sırada tamamladı.

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Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı olan Fransa Grand Prix'sini ilk sırada tamamladı. Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5.8 kilometrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden gerçekleşen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 8. yarışta kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu. Hamilton'un takım arkadaşı Valtteri Bottas 2., Charles Leclerc ise 3. oldu. Hamilton 187 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürürken, 34 yaşındaki sporcuyu 151 puanla Bottas ile 111 puanla Sebastian Vettel takip ediyor. Sezonun 9. yarışı olan Avusturya Grand Prix'si de 30 Haziran'da yapılacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:50 Kaynak: İHA
Lewis Hamilton, Dünya Şampiyonası, Fransa, Güncel
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