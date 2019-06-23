Hamilton Fransa'da kazandı
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Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı olan Fransa Grand Prix'sini ilk sırada tamamladı.
Lewis Hamilton
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:50 Kaynak: İHA
, Formula 1 Dünya Şampiyonası
'nın 8. yarışı olan Fransa Grand Prix
'sini ilk sırada tamamladı. Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5.8 kilometrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden gerçekleşen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 8. yarışta kazanan Mercedes
pilotu Lewis Hamilton oldu. Hamilton'un takım arkadaşı Valtteri Bottas
2., Charles Leclerc ise 3. oldu. Hamilton 187 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürürken, 34 yaşındaki sporcuyu 151 puanla Bottas ile 111 puanla Sebastian Vettel
takip ediyor. Sezonun 9. yarışı olan Avusturya
Grand Prix'si de 30 Haziran'da yapılacak.
(İHA)
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