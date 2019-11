Hamilton, Schumacher'i geride bırakmanın eşiğinde

Mercedes’in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, dün ABD Grand Prix’sinin ardından altıncı dünya şampiyonluğunu ilan etti. Beş dünya şampiyonluğu bulunan Arjantinli Juan Manuel Fangio’yu ardında bıraktı, yedi kezle tüm zamanların en çok şampiyon olan pilotu Michael Schumacher’e bir adım daha yaklaştı.



Hamilton’ın, Ferrari efsanesi Schumacher’i geçip geçemeyeceği bilinmez, ancak Britanyalı şimdiden Formula 1 dünyasının unutulmaz isimleri arasına girmiş durumda. Evet; puanlama sistemleri 90’lı ve 2000’li yıllardan bu yana değişti, yarış takvimi bir hayli genişledi ve 2014’ten bu yana turbo hibrit araçlar kullanılıyor. Fakat söz konusu iki pilot en iyi zamanlarını her ne kadar aynı dönemde yaşamamış olsa da, elde ettikleri başarılar kıyaslanabilir gözüküyor.













Altıncı şampiyonluk elde edildiğinde





M. Schumacher





L. Hamilton







Altıncı zaferin kazanıldığı GP

34

34





Tamamlanan sezon

12

13





Yarışılan GP

194

248





Galibiyet

91

83





Kendi evlerindeki galibiyet

4

6





Büyük beş pist*

22

21





GP'de liderlik

110

146





GP'de baştan sona liderlik

8

18





Pol pozisyonu

55

87





Hat-trick**

15

14





Grand Slam***

3

5











* Büyük beş pist: Monako, Silverstone, Spa, Monza, Suzuka** Hat-trick: Pol pozisyonu, galibiyet, en iyi tur derecesi*** Grand Slam: Pol pozisyonu, galibiyet, en iyi tur derecesi, baştan sona liderlik





2021'deki büyük değişim öncesi altın fırsat





Tüm bu rakamların yanı sıra, her iki pilotun da benzer kariyer rotalarını takip ettiğini söylemek mümkün: Onları büyüten bir ekip içinde F1 dünyasına giriş, ardından büyük bir organizasyona geçiş. Yalnızca, en iyi zamanları arasında birkaç yıl fark var.



Ek olarak, her iki pilot da 34 yaşındayken altı dünya şampiyonluğuna sahipti. Schumacher bunu 12 sezonda, Hamilton ise 13 sezonda yaptı. Schumi, 2004'te yedinci şampiyonluğunu kazanırken araçlar büyük bir değişiklik yaşamamıştı. Yine Hamilton, 2020 sezonunda yedinci şampiyonluğunu kovalarken araçlar bugünden çok farklı olmayacak. Formula 1'de büyük değişim, 2021 sezonunda yaşanacak ve Britanyalı pilot bu değişim öncesi Schumi'yi yakalamak için çok büyük bir fırsata sahip. Zira Mercedes'in önümüzdeki sezonda da en iyi araca sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



2020 yılı Hamilton'ın Schumacher'e sporun en üst noktasında katılacağı sene olabilir. Yalnızca şampiyonluk sayısında değil, aynı zamanda kazanılan GP sayısında da Schumi'yi yakalayabilir, hatta onun önüne geçebilir Hamilton. Britanyalının bu sene aldığı 10 galibiyet ile toplam GP zaferi sayısı 83'e yükseldi. Alman efsanenin ise kariyerinde 91 GP galibiyeti bulunuyor.











Son olarak, iki pilotun tüm kariyer istatistiklerine göz atalım.













Kariyer toplamı





M. Schumacher





L. Hamilton







Şampiyonluk

7

6





Tamamlanan sezon

18

13





Yarışılan GP

307

248





Kendi evlerindeki galibiyet

4

6





Büyük beş pist*

25

21





GP'de liderlik

142

146





GP'de baştan sona liderlik

11

18





Pol pozisyonu

68

87





Hat-trick**

22

14





Grand Slam***

5

5