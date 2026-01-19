Hamsi Festivali'nde Coşku Doruğa Çıktı - Son Dakika
Hamsi Festivali'nde Coşku Doruğa Çıktı

19.01.2026 14:24
Sultanbeyli'de düzenlenen Hamsi Festivali'ne binlerce kişi katıldı, soğuk havaya rağmen coşku sürdü.

Sultanbeyli Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen Hamsi Festivali'ne binlerce vatandaş katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalde vatandaşlara 2,5 ton hamsi ikram edildi.

Horon, kemençe ve halk oyunları gösterileriyle renklenen festivalde, Karadeniz müziğinin sevilen isimleri Ekin Uzunlar ve Mustafa Gökay Ferah sahne aldı.

Kar yağışına ve soğuk havaya rağmen etkinliğe binlerce vatandaş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Valisi Davut Gül, bu tür organizasyonların toplumsal birlik ve beraberliğe katkısına dikkati çekerek, "Aslında hamsi dağıtmak da paylaşmak da birlikte yemek de işin teferruat kısmı. Önemli olan o coşkuyu hissetmek, aranızdaki kardeşlik bağını daha da güçlendirmek ve muhabbetin gelişmesine katkı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ise "Geçtiğimiz yıl festivalimizin ilkini düzenlemiştik ve gerçekten büyük bir heyecan vardı. Bugün ise Kent Meydanı'nı dolduran binlerce hemşehrimizle bu ilginin artarak devam ettiğini görüyoruz." dedi.

Gelecek yıllarda festivali aynı kardeşlik iklimiyle sürdürmeye devam edeceklerini belirten Tombaş, Vali Gül ve Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin başta olmak üzere etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Festivalde Vali Gül ve Belediye Başkanı Tombaş, ızgaranın başına geçerek vatandaşlara balık ekmek ikram etti.

Kaynak: AA

Gastronomi, Festival, Güncel, Son Dakika

